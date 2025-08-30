Reforço do futebol europeu antecipa chegada para assinar com Vasco

O Vasco está próximo de anunciar a contratação do zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos, que pertence ao Galatasaray, da Turquia. A negociação deve ser concluída por empréstimo, com opção de compra ao fim do vínculo. O jogador mudou a a genda e deve chegar no Rio de Janeiro neste domingo (31) para assinar contrato. A informação é do perfil "ntvascainos".

O defensor colombiano chegou a negociar com o Vasco nas últimas semanas, mas optou por fechar com o Spartak Moscou, da Rússia. Inclusive, chegou a viajar ao país para assinar contrato. No entanto, o acordo não se concretizou e as conversas com o clube carioca foram retomadas, avançando para uma definição positiva.

Revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Cuesta se destacou e foi negociado com o Genk, da Bélgica, onde viveu a melhor fase da carreira. Foram 212 partidas, quatro gols e uma assistência em seis temporadas. Em 2022, transferiu-se para o Galatasaray, por cerca de oito milhões de euros, mas não conseguiu sequência e atuou apenas em nove jogos. Pela seleção colombiana, soma 23 convocações.

Diniz sobre reforço do Vasco

Após o empate contra o Botafogo, o técnico Fernando Diniz comentou sobre a possível chegada do jogador.

- O Cuesta é um jogador que a gente tinha indicado, que estava esperando, foi muito bem avaliado por todo o departamento, é uma contratação bastante criteriosa, jogador de seleção colombiana, que estava jogando em um time importante da Europa, o Galatasaray, e a gente tem muito otimismo com a vinda dele - afirmou.