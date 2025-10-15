Ex-árbitro da Premier League admite crime e pode ser preso por 10 anos

David Coote, ex-árbitro da Premier League, se declarou culpado de produzir uma imagem indecente de uma criança durante audiência no Tribunal de Nottingham nesta terça-feira. O juiz alertou o profissional de 43 anos sobre a possibilidade de prisão após a confissão. A Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), organização responsável pela arbitragem na Inglaterra, havia rescindido seu contrato em dezembro de 2024.

A investigação policial encontrou uma imagem indecente de um adolescente de 15 anos em um disco rígido na casa de Coote. O tribunal classificou o material como ofensa de Categoria A, considerada a mais grave, com último acesso registrado em janeiro de 2020.

As autoridades iniciaram as investigações após uma empresa independente examinar dois telefones celulares do árbitro e identificar o que foi descrito como "duas conversas preocupantes", conforme relatado em audiência anterior realizada no mês passado. O ex-árbitro receberá sua sentença em 11 de dezembro de 2025.

Durante o procedimento, Coote apenas disse "culpado" quando a acusação foi lida. Em audiência separada no mês passado, havia se declarado inocente, mas agora será incluído no registro de agressores sexuais por período a ser determinado na sentença. As condições de fiança estabelecidas proíbem que David esteja sem supervisão na companhia de qualquer criança menor de 18 anos ou que permaneça em endereços onde haja presença de menores dessa faixa etária.

David Coote, árbitro da Premier League, foi suspenso (Foto: AFP)

Outras polêmicas

O caso surge após uma série de problemas profissionais enfrentados pelo ex-árbitro. Em novembro de 2024, Coote foi suspenso pela PGMOL depois que um vídeo circulou nas redes sociais mostrando-o chamando o ex-técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, de "arrogante" e usando termos ofensivos com conotação xenofóbica contra o alemão.

Três dias após essa suspensão, o tabloide inglês "The Sun" publicou outro vídeo que supostamente mostrava Coote inalando um pó branco através de uma nota bancária americana enrolada. A gravação teria ocorrido em 6 de julho, um dia após a partida das quartas de final da Euro 2024 entre França e Portugal em Hamburgo, onde ele atuou como assistente do Árbitro de Vídeo.

Em fevereiro de 2025, a UEFA baniu Coote de arbitrar em competições europeias por 16 meses por "violar as regras básicas de conduta decente" e por "trazer o esporte do futebol, e a UEFA em particular, ao descrédito". Em agosto, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) impôs suspensão adicional de oito semanas devido aos comentários sobre Klopp.

