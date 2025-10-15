No fim de outubro, o destaque mundial não será o Halloween, mas sim o duelo entre Barcelona e Real Madrid, o maior clássico da história do futebol. As duas equipes já se preparam para o confronto, e o clube merengue pode ter uma excelente notícia: os retornos de Trent Alexander-Arnold e Carvajal.

Ambos os laterais estão na fase final de recuperação de suas respectivas lesões, o que dá novas opções a Xabi Alonso. Nas últimas semanas, a posição se tornou um problema para o time, e Valverde, meio-campista de origem, teve que atuar improvisado. Agora, os dois defensores já aparecem nos treinos em campo, trabalhando para estarem aptos no El Clásico.

Os dois laterais se lesionaram em um intervalo de tempo pequeno, e devido a gravidade de suas lesões, também devem se recuperar praticamente ao mesmo tempo. Na verdade, a presença de Carvajal é praticamente garantida no duelo contra o Barcelona. Será uma semana crucial para ver como ele evolui e se sente ao retornar aos gramados, a fim de finalizar as datas de retorno. A boa notícia para Xabi é que ambos estão próximos de retornar e representam duas contratações importantes para o exigente calendário de jogos que se aproxima.

Carvajal em treinamento com o Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

➡️ Astro do Real Madrid sobre tempo com Ancelotti: ‘Era difícil’

Real Madrid com carências na posição

Carvajal se lesionou em 27 de setembro, durante o clássico contra o Atlético de Madrid. O capitão do Real Madrid sofreu uma lesão na perna direita, que o afastou dos duelos contra Kairat e Villarreal. O lateral também ficará fora no domingo, diante do Getafe, e na quarta-feira, contra a Juventus, partida em que precisará cumprir o segundo jogo de suspensão na Champions após a expulsão diante do Marseille. A partir daí, o caminho fica livre para seu retorno no El Clásico do Bernabéu.

Trent, por sua vez, está fora desde 16 de setembro, quando se machucou na estreia do Real Madrid na Champions contra o Marseille. O inglês foi diagnosticado com uma lesão no tendão da coxa esquerda, que o tirou dos gramados por cerca de 30 dias. Ele já perdeu cinco partidas e deve desfalcar a equipe nas próximas três – Getafe, Juventus e possivelmente Barcelona –, dependendo da evolução nas próximas sessões de treino.

➡️ Ex-técnico do Real Madrid classifica país para a Copa do Mundo e se torna herói

Sem seus dois laterais de origem nas últimas partidas, Xabi Alonso recorreu a soluções alternativas. Asensio foi titular na posição contra o Kairat, enquanto Valverde desempenhou o papel diante do Villarreal. Com Trent e Carvajal ainda em recuperação, a tendência é que a dupla siga sendo utilizada nas próximas partidas até o retorno definitivo dos titular.

