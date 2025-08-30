Revelação do Vasco é vendido para time de Vini Jr.

O atacante Figueiredo não é mais jogador do América-MG. O atleta, que pertence ao Vasco, estava emprestado ao clube mineiro que chegou a acertar a compra do jogador. Porém, Figueiredo deu preferência a proposta do Alverca de Portugual que atua na primeira divisão do campeonato português. A equipe europeia tem o atacante do Real Madrid Vini Jr, como um dos donos. Figueiredo estava emprestado ao Coelho desde o início deste ano. O América-MG, em suas redes sociais, divulgou a informação neste sábado (30).

No comunicado, o clube afirmou que exerceu o direito de compra do atleta e que foi aceita pelo Vasco detentor dos direitos do atacante. Mas Figueiredo preferiu atuar na Europa. No clube carioca, o jogador fez 97 jogos no profissional marcando quatro gols entre 2021 e 2023.

A saída do, agora, ex-Coelho acontece em um momento ruim do clube mineiro que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O América-MG ocupa a vice lanterna do torneio, com 22 pontos. Três a menos do que o Athletic, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 25 pontos, em 16º lugar.

Leia o comunicado sobre a saída de revelação do Vasco:

O América informa que atacante Lucas Figueiredo dos Santos está de saída do Coelhão.

O Vasco, detentor dos direitos do jogador, recebeu uma proposta do Alverca, de Portugal.

O América exerceu o direito de preferência para adquirir o atleta. A proposta foi aceita pelo clube carioca, no entanto, o jogador optou por aceitar as condições do clube que o procurou.

