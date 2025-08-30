Convocação de titular do Flamengo divide opiniões: ‘Chega a ser desrespeito’

O técnico Carlo Ancelotti fez uma pequena alteração na lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O atacante Samuel Lino, do Flamengo, foi chamado para substituir Matheus Cunha, que se lesionou na partida entre Manchester United x Burnley, neste sábado (30).

Contratação mais cara da história rubro-negra, o atacante chegou ao Flamengo em julho e disputou oito partidas até o momento. Na última segunda-feira (25), o atacante fez chover na goleada por 8 a 0 contra o Vitória, participando diretamente de cinco gols (dois gols e três assistências).

No entanto, a convocação do atacante para a Seleção Brasileira dividiu opiniões nas redes sociais. Para alguns torcedores, outros nomes deveriam estar à frente do jogador e argumentaram que ainda é cedo para o atacante vestir a ‘amarelinha’. Por outro lado, os rubro-negros apoiaram a decisão de Ancelotti, mas se mostraram receosos. Confira.

Após dois meses, a Seleção Brasileira volta às eliminatórias para a Copa do Mundo. Já classificado, o Brasil enfrenta o Chile, no próximo dia 04 de setembro, no Maracanã. Depois viaja para cidade de El Alto, onde encara a Bolívia, no dia 09, às 20h30 (de Brasília).

Jean Lucas e Vitinho também são convocados para a Seleção Brasileira

Após a divulgação da primeira lista de convocados, Ancelotti teve que substituir três jogadores cortados por lesão. Além de Matheus Cunha, Joelinton, do Newcastle, e Vanderson, do Mônaco, também foram cortados das eliminatórias.

Para suprir as ausências, o treinador optou por Jean Lucas, meia do Bahia, e Vitinho, lateral do Botafogo. Recentemente, Carlo Ancelotti compareceu em jogos das duas equipes, no Nilton Santos e na Arena Fonte Nova.