Ídolo do Manchester United desafia Luis Suárez para luta de MMA

Ex-capitão da Seleção Francesa e ícone no Manchester United, Patrice Evra largou as chuteiras e irá vestir luvas de MMA. Ao anuciar a nova fase na carreira, o ex-lateral promoveu um desafio para o atacante Luis Suáres, atualmente no Inter Miami, dos Estados Unidos.

Patrice Evra irá estrear na PFL (evento de lutas amadoras) no dia 23 de maio, na Accor Arena, em Paris. A informação foi confirmada pela própria organização na última sexta-feira (25). Para a data, o francês ainda não tem um adversário defido e aproveitou o cenário para convocar o atacante uruguaio para a luta.

- Eles (organização da PFL) perguntaram quem eu queria enfrentar. Eu disse: Luis Suárez. Eu pago do meu bolso. Ele pode até me morder - disparou Evra.

O ex-lateral aparenta está motivado pelo novo momento da carreira. Para conseguir entrar no octógono, Evra tem treinado com Cedric Doumbe, astro do MMA francês e ex-campeão do GLORY. A rotina dele tem sido focada especialmente para concluir determinado objetivo.

Patrice Evra irá fazer sua estreia na PFL (Foto: Divulgação/PFL)

Carreira de Evra no futebol

O fracês tem uma currículo extenso no esporte. Ele possui passagens por clubes de destaque do cenário europeu como Mônaco, Juventus, Olympique de Marseille e West Ham. O momento auge da carreira do jogador foi no Manchester United. No clube inglês, Evra atuou por quase uma década e conquistou inúmeros títulos.