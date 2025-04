Ex-capitão da Seleção Francesa e ícone no Manchester United, Patrice Evra largou as chuteiras e irá vestir luvas de MMA. O ex-lateral de 43 anos fará sua estreia amadora na PFL no dia 23 de maio, na Accor Arena, em Paris. A informação foi confirmada pela própria organização no início da tarde desta sexta-feira (25).

Evra ainda não possui adversário definido, porém, o ex-jogador parece estar empenhado nessa nova fase da vida. Treinando com ninguém menos que Cedric Doumbe, estrela francesa do MMA e ex-campeão do GLORY, o ídolo do United aproveitou o momento para desafiar uma outra lenda do futebol mundial: o centroavante uruguaio Luis Suárez.

Evra desafia Luis Suárez para lutar na PFL

- Eles perguntaram quem eu queria enfrentar. Eu disse: Luis Suárez. Eu pago do meu bolso. Ele pode até me morder - disparou Evra.

Patrice Evra possui passagens por clubes como Mônaco, Juventus, Olympique de Marseille, West Ham e principalmente o Manchester United, onde atuou por quase uma década e conquistou inúmeros títulos com a equipe inglesa.

