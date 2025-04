Ficha do jogo BOU MUN 34ª rodada Premier League Data e Hora Domingo (27), às 10h (de Brasília) Local Vitality Stadium, em Bournemouth Árbitro Peter Bankes Assistentes Eddie Smart Var John Brooks Onde assistir

Neste sábado (26), o Bournemouth recebe o Manchester United em confronto válido pela 34ª rodada da Premier League. O jogo acontecerá no Vitality Stadium, em Bournemouth, na Inglaterra, e está previsto para começar às 10h (de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo da Disney+ (por streaming).

O Manchester United ocupa apenas a 14ª posição no Campeonato Inglês, somando 38 pontos — mesma pontuação de Everton e Wolverhampton no início da rodada. Dependendo da combinação de resultados, o United pode terminar o fim de semana na 17ª colocação, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. Na última partida da Premier League, o time perdeu para o Wolverhampton por 1 a 0 em Old Trafford.

O Bournemouth, por sua vez, vive uma temporada mais tranquila. Com 49 pontos, o time do brasileiro Evanilson aparece em 8º lugar, à frente de Fulham e Brighton, que estão empatados com 48 pontos. Embora a chance de disputar competições europeias seja pequena, a equipe deve encerrar a temporada com uma avaliação positiva. Na última rodada da Premier League, o Bournemouth empatou em 0 a 0 fora de casa contra o Crystal Palace.

Confira as informações do jogo entre Bournemouth x Manchester United pela Premier League

✅ FICHA TÉCNICA

BOURNEMOUTH X MANCHESTER UNITED - 34ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: Domingo, 27 de abril, às 10h (de Brasília);

📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING);

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOURNEMOUTH (Ténico: Andoni Iraola ): Kepa; Smith, Zabarnyi, Huijsen e Milos; Scott e Adams; Semenyo, Kluivert e Ouattara; Evanilson

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ruben Amorin) : Onana; Yoro, Maguire e Lindelof; Mazraoui, Ugarte, Casemiro e Dorgu; Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund