Futebol Internacional

Técnico do Tottenham aponta rival como favorito ao título

Thomas Frank disse que a bola parada é a maior arma do Arsenal, que lidera a Premier League

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 27/10/2025
11:41
Thomas Frank é o técnico do Tottenham (Foto: PETER POWELL / AFP)
Thomas Frank é o técnico do Tottenham (Foto: PETER POWELL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Thomas Frank, do Tottenham, cravou o maior rival como favorito ao título da Premier League. Trata-se do Arsenal, que lidera o campeonato mais do que nunca após vencer o Crystal Palace por 1 a 0 no domingo (26). O treinador dinamarquês disse que a bola parada é a maior arma dos Gunners na temporada e assinatura do trabalho de Mikel Arteta.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Thomas Frank, inclusive, é especialista em bolas paradas e vem tentando aplicar este método no Tottenham. O gol que deu a vitória ao Arsenal na nona rodada do Campeonato Inglês veio de uma sobra que Eze aproveitou após falta na área. Essa foi a 11ª vez que os Gunners marcam de faltas, escanteios ou laterais na temporada.

— As bolas paradas são absolutamente cruciais. Neste momento, o Arsenal está no caminho para o título graças às bolas paradas. […] Trabalhamos muito nisso — afirmou Thomas Frank, após a vitória por 3 a 0 do Tottenham sobre o Everton.

Thomas Frank chegou no Tottenham nesta temporada

Após demitir Ange Postecoglou, o Tottenham confirmou o dinamarquês Thomas Frank como o novo treinador. Ele era comandante do Brentford desde 2018 e ajudou o clube a se estabelecer dentro da Premier League nas últimas temporadas.

Thomas Frank, técnico do Tottenham, durante partida contra o Manchester City no Etihad Stadium (Foto: Darren Staples / AFP)
Thomas Frank, técnico do Tottenham, durante partida contra o Manchester City no Etihad Stadium (Foto: Darren Staples / AFP)

Antes de chegar nos Spurs, Frank transformou o Brentford em um clube pioneiro na especialidade em bolas paradas, influenciaram o restante dos times e deixaram uma linha do tempo de profissionais na função que explica a situação atual do estudo desse tipo de lance no futebol.

— Acho que o foco nas bolas paradas aumentou nos últimos dois ou três anos. Sem dúvida, nós no Brentford sempre demos muita atenção a isso, e depois os grandes clubes começaram a fazer o mesmo. Todos conseguem ver que é um elemento fundamental para acertar. Se você quer alcançar alguma coisa, precisa ser bom em todas as áreas. E essa é uma área-chave — disse Thomas Frank.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

