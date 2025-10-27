menu hamburguer
Fora de Campo

Jornal detona Vini Jr após Real Madrid x Barcelona: 'Incorrigível e arrogante'

Atacante do Real Madrid foi alvo de polêmicas

Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes,
27/10/2025
11:24
Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra a Juventus, pela Champions League
imagem cameraVini Jr em ação pelo Real Madrid contra a Juventus, pela Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)
O jornal catalão "Sport" criticou duramente Vini Jr após o clássico entre Real Madrid e Barcelona, disputado no último domingo (26), no Santiago Bernabéu. Em matéria intitulada "O que não se viu no Clássico", o veículo descreveu o atacante brasileiro como "incorrigível, arrogante e mal-educado", destacando seu comportamento durante e depois da partida.

Durante o segundo tempo, Vini Jr reclamou da substituição feita por Xabi Alonso, saiu irritado para o vestiário e retornou de chinelos ao gramado. Segundo a publicação, o atacante teria provocado o banco do Barcelona após a expulsão de Pedri e, depois do apito final, foi em direção a Lamine Yamal, com quem também discutiu durante o jogo.

Jogadores do Real Madrid envolvidos na polêmica

O "Sport" também cita que outros jogadores do Real Madrid, como Carvajal e Courtois, se envolveram em confusões com Lamine após o término da partida, sendo contidos por Frenkie de Jong e Raphinha, que estava com equipe no banco, mesmo lesionado.

Além das críticas a Vinicius, o jornal destacou o ambiente hostil da torcida merengue contra Lamine Yamal, que foi vaiado e xingado durante todo o jogo. A publicação afirma que parte dos torcedores madridistas teme que o jovem de 18 anos "amargue os próximos anos", assim como Lionel Messi fez no passado.

Vini Jr - Real Madrid
Vini Jr durante confronto entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

