Jornal detona Vini Jr após Real Madrid x Barcelona: 'Incorrigível e arrogante'
Atacante do Real Madrid foi alvo de polêmicas
- Matéria
- Mais Notícias
O jornal catalão "Sport" criticou duramente Vini Jr após o clássico entre Real Madrid e Barcelona, disputado no último domingo (26), no Santiago Bernabéu. Em matéria intitulada "O que não se viu no Clássico", o veículo descreveu o atacante brasileiro como "incorrigível, arrogante e mal-educado", destacando seu comportamento durante e depois da partida.
Ex-Flamengo e Corinthians, Vítor Pereira briga com torcida na Premier League; veja vídeo
Futebol Internacional
Bellingham responde Lamine Yamal após El Clásico: ‘Falar é fácil’
Futebol Internacional
Capitão do ‘7 a 1’ revela bastidor da goleada e se desculpa com brasileiros
Fora de Campo
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Durante o segundo tempo, Vini Jr reclamou da substituição feita por Xabi Alonso, saiu irritado para o vestiário e retornou de chinelos ao gramado. Segundo a publicação, o atacante teria provocado o banco do Barcelona após a expulsão de Pedri e, depois do apito final, foi em direção a Lamine Yamal, com quem também discutiu durante o jogo.
Jogadores do Real Madrid envolvidos na polêmica
O "Sport" também cita que outros jogadores do Real Madrid, como Carvajal e Courtois, se envolveram em confusões com Lamine após o término da partida, sendo contidos por Frenkie de Jong e Raphinha, que estava com equipe no banco, mesmo lesionado.
Além das críticas a Vinicius, o jornal destacou o ambiente hostil da torcida merengue contra Lamine Yamal, que foi vaiado e xingado durante todo o jogo. A publicação afirma que parte dos torcedores madridistas teme que o jovem de 18 anos "amargue os próximos anos", assim como Lionel Messi fez no passado.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias