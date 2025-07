Ex-Liverpool e seleção inglesa explica acerto com time da sexta divisão

Ex-Liverpool e seleção inglesa, Andy Carroll explicou o acerto com o Dagenham & Redbridge, da sexta divisão do país. Aos 36 anos, o centroavante revelou ter recebido propostas de grandes clubes, mas elogiou o projeto da modesta equipe.

- Provavelmente falei com seis ou sete clubes de alto escalão ao telefone, longe de casa e com mais recursos, mas para mim, era o clube como um todo. Eu realmente queria fazer parte disso - disse em entrevista ao "The Athletic".

Além de jogador, Andy Carroll se tornou um dos acionistas do Dagenham & Redbridge, da sexta divisão inglesa. O jogador busca desenvolver um projeto de base forte para elevar o seu novo clube de patamar no país.

- Acho que o que eu mais gostaria é que a academia fosse restabelecida. Se você tem 60.000 jovens com menos de 16 anos na região, você tem uma oportunidade. Analisamos o clube e achamos que ele tinha potencial. Londres fica a trinta minutos de trem. É uma região fantástica.

Nesta terça-feira, Andy Carroll foi titular na derrota do Dagenham & Redbridge para o Colchester por 5 a 0 em amistoso. Em outro jogo de pré-temporada realizado na semana passada, a equipe da sexta divisão inglesa havia sofrido uma goleada por 5 a 1 para o Crawley Town.

Andy Carroll antes do Dagenham & Redbridge

Revelado pelo Newcastle, Andy Carroll conquistou destaque na campanha de acesso dos Magpies na Championship, em 2009/2010. No ano seguinte, o centroavante fez um grande início com a equipe do norte da Inglaterra e se transferiu para o Liverpool na janela de janeiro de 2011.

Nos anos seguintes, o atacante não conseguiu ter sucesso nos Reds e se mudou para o West Ham, onde atuou por quase sete temporadas. Nos últimos anos, Carroll esteve no futebol francês, onde defendeu o Amiens e o Bordeaux até a chegada no Dagenham & Redbridge.

