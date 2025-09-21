Técnico do River Plate manda recado ao Palmeiras: ‘Não é impossível’

A fase do River Plate não é das mais tranquilas. Após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, na última quarta-feira (17), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, a equipe voltou a ser superada no sábado (20). Desta vez, o revés foi por 2 a 0 diante do Atlético Tucumán, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Argentino.

Sob pressão, o treinador Marcelo Gallardo optou por poupar os titulares no duelo contra o Tucumán, deixando claro o recado: a prioridade é preservar o elenco para a decisiva partida no Brasil. A escalação inteiramente reserva, do goleiro ao ponta-esquerda, reforça o foco do River em reverter a derrota sofrida em casa.

Gallardo encara o confronto da próxima quarta-feira (24), no Allianz Parque, como uma chance de marcar época no comando do clube. Internamente, o treinador tem reforçado a necessidade de uma preparação mental, além da tática, para enfrentar o desafio em São Paulo. Além disso, em entrevista, ele também comentou sobre o gramado sintético do estádio palmeirense, palco do duelo decisivo. Confira, a seguir, as declarações do técnico argentino durante a entrevista coletiva concedida após a partida deste fim de semana:

— A mensagem é estar mentalmente preparados para um jogo em que estará tudo para ser jogado. Era assim que a série ia ser. Temos que ir lá e vencer no Brasil, não temos outra opção. Os jogadores que estiverem física e mentalmente em forma e descansados ​​terão a chance de virar o jogo em um jogo que vamos jogar de forma determinante. Porque não temos outra maneira senão fazer dessa forma.

— Um bom jogo nos dará uma chance. Há uma diferença de um gol. Um bom jogo com boa determinação coletiva nos coloca em condições (de reverter). Temos que pensar nisso, que é possível, que a diferença é de apenas um gol. E vamos jogar da maneira que deve ser, com a determinação que precisamos.

— Imagino um jogo contra o Palmeiras em que teremos que estar descansados ​​e bem recuperados, não só fisicamente, mas também das ideias, para entrar em uma partida que sabemos que será dura, mas não impossível. Estamos nos preparando mentalmente a partir de amanhã (domingo), quando treinaremos novamente à tarde, para estarmos em boa forma para quarta-feira.

— O gramado é diferente, mas já jogamos naquele campo antes. Sabemos o que vamos enfrentar. Quem jogou lá diz que é um campo rápido, um que não estamos acostumados a jogar, mas não vai atrapalhar a nossa preparação

Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, no banco de reservas do estádio Monumental de Núñez (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Apesar do resultado negativo, o River Plate segue na vice-liderança do Grupo B do Campeonato Argentino, com 18 pontos em nove partidas. A campanha inclui cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota, com 16 gols marcados e sete sofridos. Na Libertadores, o Millioanrios buscam o sexto título de sua história, enquanto o Palmeiras ruma à quarta conquista. Caso alcance o objetivo, o Verdão se tornará o brasileiro com o maior número de títulos na principal competição do continente.

