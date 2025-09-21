menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

ANÁLISE: Andreas mostra em 30 minutos por que será fundamental ao Palmeiras

Meia deixou o banco de reservas para marcar seus dois primeiros gols com a camisa alviverde

Andreas Pereira - Palmeiras
imagem cameraAndreas Pereira durante partida entre Palmeiras e Fortaleza (Foto: Jota Erre/AGIF)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024Vitor Coelho Palhares
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 21/09/2025
04:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em noite de gala, Andreas Pereira apresentou seu cartão de visitas à torcida do Palmeiras. Apesar de começar no banco, o meia precisou de cerca de 30 minutos para mudar o ritmo do meio de campo, marcar dois gols e transformar a vitória sobre o Fortaleza em goleada no Allianz Parque.

+ Veiga responde críticas após má fase no Palmeiras: 'Me considero titular'

Antigo sonho da diretoria alviverde, que já havia tentado sua contratação no início da temporada, Andreas chegou como o último dos 12 reforços anunciados para 2025. Além disso, assumiu a missão de substituir Richard Ríos, um dos destaques da equipe no Mundial.

Mesmo com características distintas, o meia provou que pode assumir a lacuna de protagonismo deixada pela saída do colombiano rumo ao Benfica. Se não tem a mesma intensidade na marcação, especialmente na pressão em bloco alto, compensa com um maior poder de finalização, algo evidenciado diante dos mais de 35 mil presentes no estádio.

Já o valor investido, três vezes inferior ao da venda de Ríos ao Benfica, pode se revelar uma das maiores barganhas do clube na janela de transferências. Em um mercado cada vez mais inflacionado, e com o Palmeiras investindo mais de R$ 700 milhões no ano, a quantia de 10 milhões de euros representa um excelente negócio.

Poupado por Abel Ferreira para o confronto decisivo diante do River Plate, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, Andreas surge como principal candidato fora da dupla Flaco-Roque a ser a peça-chave rumo às semifinais da competição continental.

Na partida que marcou algumas primeiras vezes no Allianz e o reencontro de Raphael Veiga com as redes, Andreas Pereira foi o grande destaque da noite — e para isso bastaram apenas 30 minutos.

Andreas Pereira - Palmeiras
Andreas Pereira comemora gol marcado pelo Palmeiras (Foto: Jota Erre/AGIF)

Convocado para defender a Seleção Brasileira antes mesmo de estrear oficialmente pelo Palmeiras, Andreas Pereira teve sua primeira grande atuação com a camisa alviverde. Uma vaga entre os convocados para a próxima Copa do Mundo, uma das principais motivações que o fizeram aceitar o desafio de retornar ao Brasil, se tornará realidade caso mantenha o nível de atuação apresentado na goleada sobre o Fortaleza.

circulo com pontos dentroTudo sobre

