imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jornal equatoriano reprova decisão de árbitro em Palmeiras x LDU: 'Prejudicou'

Principal veículo do Equador criticou a atuação do juiz colombiano Wilmar Roldán

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 31/10/2025
09:44
Vitor Roque em ação em Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores
imagem cameraVitor Roque em ação em Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)
A remontada histórica por 4 a 0 do Palmeiras sobre a LDU, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, teve um asterisco por parte da imprensa equatoriana. O jornal "El Futbolero", principal veículo do país, criticou a atuação do árbitro colombiano Wilmar Roldán, especialmente em relação ao tempo de acréscimo no final do primeiro tempo.

continua após a publicidade

Para o diário equatoriano, o ponto crucial da polêmica ocorre quando o clube paulista consegue marcar o segundo gol, em sobra de Bruno Fuchs após cobrança de falta. Na manchete, escreveu que "Roldán deixou jogar até o Palmeiras fazer o segundo gol".

continua após a publicidade

— Ao manter o jogo ativo por mais tempo do estipulado e sem razão aparente, além das interrupções normais, foi dado ao Palmeiras, a equipe que precisava urgentemente do gol, uma margem adicional inestimável para alcançar seu objetivo. [...] A crítica mais forte é que o árbitro Wilmar Roldán esperou que a marcação fosse concretizada para, imediatamente depois e sem demora, apitar o fim do jogo. Isso reforçou a percepção de que o jogo foi prolongado com o único propósito de permitir o gol brasileiro.

Jornal equatoriano &quot;El Futbolero&quot; critica arbitragem na goleada por 4 a 0 do Palmeiras sobre a LDU (Foto: Reprodução)
Jornal equatoriano "El Futbolero" critica arbitragem na goleada por 4 a 0 do Palmeiras sobre a LDU (Foto: Reprodução)

Tradução: "Prejudicou a LDU, veja quantos minutos de acréscimo Roldán deixou jogar até que o Palmeiras fizesse o 2º gol"

Palmeiras x LDU: como foi o jogo?

Abel Ferreira tem razão, noventa minutos no Allianz Parque é tempo demais. O Palmeiras superou a desvantagem, goleou a LDU por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (30) e garantiu vaga na final da Copa Libertadores. Ramón Sosa e Bruno Fuchs, no primeiro tempo, e Raphael Veiga, duas vezes na etapa final, marcaram os gols do Alviverde.

continua após a publicidade

Empurrado pela torcida, que iniciou a festa ainda na véspera do confronto, o Palmeiras não tomou conhecimento do rival e dominou os noventa minutos. O gol da classificação saiu justamente dos pés de Veiga, que entrou no decorrer da partida.

Na decisão, a equipe comandada por Abel Ferreira volta a encarar o Flamengo, após ter vencido o rival em Montevidéu em 2021. A final está marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

