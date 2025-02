Na última terça-feira (18), Thomas Müller, atacante do Bayern de Munique, participou brevemente do jogo contra o Celtic pela Champions League, atuando por apenas 24 segundos. A escolha do técnico Vincent Kompany de inserir Müller nos momentos finais da partida chamou a atenção, especialmente de Lothar Matthäus, ícone do clube e comentarista da "Sky Sports".

- Isso é algo que Thomas Müller não tem que suportar. É um dos maiores e mais bem-sucedidos jogadores de todos os tempos. Para uns poucos segundos, o técnico poderia ter escolhido outro jogador. Se essa é sua perspectiva de futuro, então deveria fazer algo diferente. Não acho que ele gostou. Para quê? Para somar mais um jogo na Champions? No seu lugar, eu teria me sentido ridículo - completou Matthäus.

A situação gerou especulações sobre o futuro de Müller no Bayern de Munique. Com 37 anos, o contrato do atacante com o clube termina em junho de 2025, sem confirmação de renovação. Apesar do interesse do Bayern em prolongar o vínculo até 2026, a resposta de Müller ainda é incerta.

Na atual temporada, o veterano perdeu espaço na equipe e vem atuando mais como reserva. No duelo com o Bayer Leverkusen, pelo Campeonato Alemão, no último fim de semana, sequer foi utilizado.

O Bayern de Munique garantiu a classificação, após empatar por 1 a 1, com o Celtic, na Allianz Arena, em Munique, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. Na ida, os Bávaros derrotaram os escoceses por 2 a 1, no Celtic Park, em Glasgow.

Time do Bayern de Munique celebra o gol de Olise contra o Celtic (Foto: Andy Buchanan/AFP)

