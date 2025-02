Recopa: palpites da redação para o jogo de ida entre Racing e Botafogo

Racing e Botafogo fazem nesta quarta-feira (20), no estádio El Cilindro, o primeiro duelo da Recopa Sul-Americana. Atual vencedor da Sul-Americana, o time argentino faz a partida de ida em casa, enquanto o campeão da Libertadores tem a vantagem de decidir a volta no Estádio Nilton Santos, no dia 27. No clima do confronto em Avellaneda, a redação do Lance! deixou os palpites para o primeiro jogo da decisão.

Palpites do Lance! para Racing x Botafogo

Isabelle Favieri

Palpite: Racing 1 x 2 Botafogo

Assim como o Botafogo, o Racing também vive momento instável na temporada e sofrendo com lesões. E, apesar do clube brasileiro contar com seis desfalques, a base da equipe campeã da Libertadores se mantém, com qualidade superior ao time argentino. Depois de perder a Supercopa Rei, o Glorioso aposta no título da Recopa para virar a chave na temporada e recuperar a confiança da torcida. Além disso, pode contar com o zagueiro Jair, campeão Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira, para reforçar o time.

Cláudio Rabha

Palpite: Racing 2 x 1 Botafogo.

Os dois times vivem momentos semelhantes, mas acho que a torcida do Racing vai empurrar a equipe, e o Botafogo consegue pelo menos voltar com um gol de lá.

Marcos Vinícius Ferreira

Palpite: Racing 2 x 2 Botafogo.

Ambos os times em começos de temporada instáveis: tanto o Racing com três vitórias e três derrotas no Campeonato Argentino até aqui, quanto o Botafogo, quase ficando de fora da disputa do Carioca e sem treinador. Imagino um jogo bem aberto e com o time argentino indo para cima.

Nathália Gomes

Palpite: Racing 1 x 0 Botafogo.

Pela situação dos dois times, Racing vindo de derrota nos últimos quatro jogos e Botafogo sem técnico e também oscilando na temporada, acredito que o placar será Racing 1 a 0 por ser mandante. Arriscaria um 0 a 0, mas vou optar por 1 a 0.

Lucas Bayer

Palpite: Racing 1 x 0 Botafogo.

Apesar de ser o atual campeão da Libertadores, o Botafogo que chega para a decisão da Recopa Sul-Americana está bem distante daquele supercampeão em 2024. Assim, irá encontrar dificuldade diante de um tradicional time argentino.

Gabriel Bergone

Palpite: Racing 1 x 0 Botafogo.

Há três jogos sem vencer, o Botafogo segue com técnico interino no comando enquanto não oficializa um treinador. Somado a isso, a equipe não consegue recuperar o bom futebol desde a saída de Artur Jorge e os dois principais nomes do elenco de 2024 (Almada e Luiz Henrique). Acredito que o fator casa será decisivo para o Racing no jogo de ida.

João Brandão

Palpite: Racing 2 x 0 Botafogo.

O Racing vive momento irregular no Campeonato Argentino, mas conseguiu manter a base do elenco e o treinador. Por outro lado, o Botafogo vive indefinições e incertezas, não possui técnico e fez um início ruim de temporada com a derrota na Supercopa Rei do Brasil e a não classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.

Pedro Ernesto

Palpite: Racing 1 x 1 Botafogo.

Acredito que seja um jogo disputado entre duas equipes irregulares em 2025. O Botafogo deve aproveitar o espaço deixado pelo adversário nas laterais, enquanto o Racing deve apostar em bolas aéreas e finalizações de longa distância.

Fernanda Gondim

Palpite: Racing 1 x 1 Botafogo.

Dois times que ainda não se encontraram na temporada e passam por um momento conturbado. O Botafogo, que ainda não repôs a saída do técnico Artur Jorge, conta com desfalques em todos os setores do time. A equipe argentina não tem situação muito diferente. Perdeu peças do elenco campeão da Sul-Americana e não demonstrou ainda, em 2025, o futebol que o levou à disputa da Recopa.

