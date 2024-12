Regra do futebol pode mudar para evitar cera de goleiros

A regra do futebol pode sofrer alteração importante para evitar a cera dos goleiros. A proposta da International Football Association Board (IFAB), que regular o esporte ao redor do mundo, é que um escanteio seja concedido contra um time quando o seu goleiro passar mais de oito segundos com a bola. A informação é do jornal britânico "The Times".

Inicialmente, a medida parece até mais leniente, já que a atual regra determina que o goleiro não pode segurar a bola por mais de seis segundos e prevê um tiro livre indireto como punição. No entanto, o diferencial é a indicação de que o juiz deve fazer a contagem de cinco até zero segundos com a mão. Dessa forma, o arqueiro fica ciente do tempo restante, assim como os demais jogadores e os torcedores.

A regra já foi testada na Premier League sub-21 e na liga de futebol de Malta, com sucesso na visão dos reguladores. O próximo teste ocorrerá no Campeonato Italiano sub-20. Nesse caso, porém, a punição será um arremesso lateral, e não um escanteio. Se a terceira experiência também for bem sucedida, a medida deve ser incentivada pela Fifa.

No teste ocorrido em Malta, nenhum goleiro ficou mais de oito segundos com a bola, o que é considerado um ótimo indicativo. Atualmente, os arqueiros param o jogo por mais tempo do que é permitido frequentemente, mas os juízes assinalam raramente a infração. No entendimento da Ifab, o motivo é o medo de que o tiro livre indireto seja uma punição muito severa.

Outras mudanças na regra do futebol são estudadas

A Ifab também olha propostas para mudar a regra do impedimento. Uma das possíveis alterações foi ideia do ex-técnico Arsène Wenger e já está sendo testada em ligas menores.