O técnico José Mourinho decidiu alterar a preparação do Benfica para o confronto com o Real Madrid no Santiago Bernabéu, e reforçou o apoio a Gianluca Prestianni após a polêmica envolvendo Vini Jr. Segundo informação do jornal "Marca", o treinador pretende comandar um treino na véspera do jogo e não abrirá mão do argentino para o duelo decisivo.

Prestianni foi acusado de injúria racial contra o brasileiro no jogo de ida em Portugal, que foi o episódio central da polêmica durante a vitória do Real Madrid sobre o Benfica. O diário espanhol relatou que Mourinho conversou individualmente com o jogador e reiterou confiança no seu desempenho. Caso não haja punição da Uefa, a tendência é que o argentino seja utilizado normalmente.

Após marcar o gol da partida, Vinícius comemorou com uma dança em frente a uma das bandeiras de escanteio e, na sequência, acusou o jogador argentino Prestianni, do Benfica, de proferir insultos racistas contra ele. A denúncia foi imediatamente endossada por Mbappé, que relatou à imprensa ter ouvido o adversário chamar o camisa 7 de "macaco" por cinco vezes.

A semana foi marcada por desgaste nos bastidores. Diante do elenco, Prestianni negou ter insultado Vini Jr, pediu desculpas aos companheiros por ter sido protagonista de um episódio que afetou o ambiente interno e se colocou à disposição para atuar em Madri.

A orientação da comissão técnica é preparar o grupo para um ambiente hostil, blindar o elenco de ruídos externos e manter o foco exclusivamente no jogo. Há expectativa sobre o clima antes mesmo do apito inicial, especialmente no momento dos cumprimentos protocolares entre os atletas.

Momento em que Vini Jr acusa Prestianni de ter dito uma injúria racial após tapar a boca com a camisa em Benfica x Real Madrid (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Para reduzir a exposição midiática, Mourinho também evitou entrevistas recentes. Ele não participou da coletiva antes da partida contra o AVS, pelo Campeonato Português, e, após a vitória por 3 a 0, não comentou o episódio envolvendo Prestianni.

Posicionamento de Mourinho no caso Vini Jr x Prestianni

Após o apito final do jogo no Estádio da Luz, o técnico do Benfica optou por criticar a atitude do atacante do Real Madrid. José Mourinho argumentou que existem versões diferentes sobre o ocorrido entre Vinícius e Prestianni e reprovou a comemoração do brasileiro. Segundo o treinador português, ao marcar um gol daquela magnitude, o jogador não deveria "mexer com o coração" do adversário.

