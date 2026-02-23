menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Mourinho toma decisão sobre escalação de Prestianni contra Real Madrid, diz jornal

Jogador do Benfica foi acusado de injúria racial contra Vini Jr no jogo de ida em Portugal

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/02/2026
11:10
Técnico do Benfica, José Mourinho em coletiva de imprensa da Champions League
imagem cameraTécnico do Benfica, José Mourinho em coletiva de imprensa da Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico José Mourinho decidiu alterar a preparação do Benfica para o confronto com o Real Madrid no Santiago Bernabéu, e reforçou o apoio a Gianluca Prestianni após a polêmica envolvendo Vini Jr. Segundo informação do jornal "Marca", o treinador pretende comandar um treino na véspera do jogo e não abrirá mão do argentino para o duelo decisivo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Prestianni foi acusado de injúria racial contra o brasileiro no jogo de ida em Portugal, que foi o episódio central da polêmica durante a vitória do Real Madrid sobre o Benfica. O diário espanhol relatou que Mourinho conversou individualmente com o jogador e reiterou confiança no seu desempenho. Caso não haja punição da Uefa, a tendência é que o argentino seja utilizado normalmente.

continua após a publicidade

Após marcar o gol da partida, Vinícius comemorou com uma dança em frente a uma das bandeiras de escanteio e, na sequência, acusou o jogador argentino Prestianni, do Benfica, de proferir insultos racistas contra ele. A denúncia foi imediatamente endossada por Mbappé, que relatou à imprensa ter ouvido o adversário chamar o camisa 7 de "macaco" por cinco vezes.

A semana foi marcada por desgaste nos bastidores. Diante do elenco, Prestianni negou ter insultado Vini Jr, pediu desculpas aos companheiros por ter sido protagonista de um episódio que afetou o ambiente interno e se colocou à disposição para atuar em Madri.

continua após a publicidade

A orientação da comissão técnica é preparar o grupo para um ambiente hostil, blindar o elenco de ruídos externos e manter o foco exclusivamente no jogo. Há expectativa sobre o clima antes mesmo do apito inicial, especialmente no momento dos cumprimentos protocolares entre os atletas.

Momento em que Vini Jr acusa Prestianni de ter dito uma injúria racial após tapar a boca com a camisa em Benfica x Real Madrid
Momento em que Vini Jr acusa Prestianni de ter dito uma injúria racial após tapar a boca com a camisa em Benfica x Real Madrid (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Para reduzir a exposição midiática, Mourinho também evitou entrevistas recentes. Ele não participou da coletiva antes da partida contra o AVS, pelo Campeonato Português, e, após a vitória por 3 a 0, não comentou o episódio envolvendo Prestianni.

Posicionamento de Mourinho no caso Vini Jr x Prestianni

Após o apito final do jogo no Estádio da Luz, o técnico do Benfica optou por criticar a atitude do atacante do Real Madrid. José Mourinho argumentou que existem versões diferentes sobre o ocorrido entre Vinícius e Prestianni e reprovou a comemoração do brasileiro. Segundo o treinador português, ao marcar um gol daquela magnitude, o jogador não deveria "mexer com o coração" do adversário.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias