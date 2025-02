Manchester United e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (2), em jogo válido pela 24ª rodada da Premier League. A bola às 11h (de Brasília), no Old Trafford, com transmissão de ESPN e Disney+. Os Red Devils ocupam a 12ª posição do Campeonato Inglês, com 29 pontos, enquanto os visitantes estão logo abaixo, com dois pontos a menos. ➡️Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Manchester United e Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United x Crystal Palace

24ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 2 de fevereiro de 2025, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Old Trafford, em Manchester United, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming);

🟨 Árbitro: John Brooks;

🖥️ VAR: Craig Pawson.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

UNITED (Técnico: Rúben Amorim)

Onana; De Ligt, Maguire, Lisandro Martínez; Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernandes, Dalot; Garnacho, Amad Diallo; Zirkzee.

PALACE (Técnico: Pep Guardiola)

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Esse, Lerma, Mitchell; Sarr, Eze, Mateta.

