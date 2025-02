O Manchester United perdeu para o Crystal Palace por 2 a 0 no Old Trafford, em duelo válido pela 24ª rodada da Premier League. Jean-Philippe Mateta, atacante da equipe visitante, foi o protagonista da partida, com dois gols marcados no segundo tempo.

Com o resultado, o Manchester United cai para a 13ª posição, com 29 pontos, sendo ultrapassado pelo Crystal Palace. Os Eagles alcançaram os 30, e estão na 12ª colocação ao término da rodada 24 da Premier League.

Manchester United 0x2 Crystal Palace: como foi o jogo?

Apesar de maior volume ofensivo, o United não conseguiu reproduzir os números de posse de bola e finalizações em bolas na rede. Mais eficiente, o Palace apostou em transições rápida para vencer a partida.

Aos 19 minutos do segundo tempo, o placar foi aberto após cobrança de falta a favor do Palace. Eze cobrou, Hughes ganhou de Yoro na bola aérea e cabeceou no travessão de Onana. Na pequena área, a bola voltou e Mateta completou para dentro do gol.

O segundo gol do Palace saiu contra-ataque pelo lado direito do campo de ataque, com passe em profundidade para Muñoz. O jogador rolou para Mateta aparecer bem posicionado novamente e fechar o placar sem goleiro: 2 a 0 para o time visitante aos 44 minutos de segundo tempo. Nos últimos cinco jogos em Old Trafford, os Eagles venceram quarto.

O que vem por aí?

Na próxima partida, o Manchester United encara o Leicester City pela quarta rodada da Copa da Inglaterra nesta quinta-feira (7), às 17h, no Old Trafford. Fora de casa, o Crystal Palace enfrenta o Doncaster Rovers na segunda-feira (10), às 14h45, pela mesma fase do torneio nacional.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United 0x2 Crystal Palace

24ª rodada — Premier League

🗓️ Data e horário: domingo, 2 de fevereiro de 2025, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Old Trafford, em Manchester United, na Inglaterra;

🥅 Gols: Mateta (2ºT/19', 2º/44')

🟨 Cartões amarelos: Maguire, Bruno Fernandes, Ugarte (MAN); Hughes (CRY)

🟨 Árbitro: John Brooks;

🖥️ VAR: Craig Pawson.

⚽ ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ruben Amorim)

Onana; Yoro, Maguire, Lisandro Martínez (De Ligt); Mazraoui (Zirkzee), Ugarte (Eriksen), Bruno Fernandes, Dalot; Garnacho, Amad Diallo; Mainoo (Højlund).

CRYSTAL PALACE (Técnico: Oliver Glasner)

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Hughes (Wharton), Lerma, Mitchell (Clyne); Sarr (Devenny), Kamada (Eze), Mateta.

