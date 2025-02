O técnico português Sérgio Conceição assumiu a culpa sobre a saída precoce do Milan na Champions League . Na entrevista coletiva após o empate contra o Feyenoord, o treinador afirmou que, apesar da expulsão do lateral Theo Hernández no início do segundo tempo, foi ele quem cometeu os erros no jogo.

continua após a publicidade

(Foto: Guido Kirchner / DPA / AFP)

“Cometi tantos erros que vocês não imaginam e continuo cometendo até hoje. Meus jogadores também cometem erros, mas o rosto dessa eliminação é Sérgio Conceição, não Theo Hernandez. No vestiário assumimos nossas responsabilidades, mas em público eu sou o único responsável.", disse o treinador.

Queda nos play-offs

Na última terça-feira (18), o Milan foi eliminado dos play-offs da Champions League após empatar por 1 a 1 contra o Feyenoord. O time italiano havia perdido na Holanda e precisava vencer por pelo menos um gol de diferença em casa para avançar às oitavas.

continua após a publicidade

Sérgio Conceição escalou um time ofensivo e o resultado apareceu logo no primeiro minuto de jogo. Aos 37 segundos, Santiago Giménez abriu o placar no San Siro e deixou tudo igual no agregado.

No início da segunda etapa, Theo Hernández, que já estava amarelado na partida, recebeu o segundo cartão após simular uma falta dentro da grande área adversária.

continua após a publicidade

Com um a mais, o time holandês partiu pro ataque e igualou o placar aos 28 minutos. Carranza, livre de marcação, cabeceou sozinho na pequena área e garantiu a classificação para o Feyenoord.

Como fica o Milan após eliminação na Champions?

Apesar da queda na maior competição da Europa, o Milan conseguiu se sagrar campeão da Supercopa da Itália em cima do seu maior rival, Inter de Milão. Além disso, o time rossonero ainda está na disputa das semifinais da Coppa Itália.

No Campeonato Italiano, no entanto, o clube de Milão ainda encontra dificuldades em subir na tabela. Atualmente, a equipe ocupa a 7ª posição, colocação que não classifica o time para nenhuma competição internacional.

Zlatan Ibrahimovic, ex-jogador do clube e atual conselheiro, garantiu a permanência do treinador. "Sérgio Conceição tem toda a nossa confiança. Ontem nos faltou maturidade, agora o objetivo é ficarmos juntos para a Serie A e para a Taça de Itália", afirmou o sueco.