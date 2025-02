Ídolo do Milan acaba com Theo Hernández após eliminação: ‘Padeiro’

Milan e Feyenoord empataram por 1 a 1 nesta terça-feira (18), no San Siro, em duelo válido pela volta dos play-offs da Champions League. Com o resultado, o time italiano foi eliminado da edição 2024/25 da maior competição de clubes do mundo. A expulsão de Theo Hernández no segundo tempo foi considerada determinante para o resultado da partida por nomes históricos do clube.

Na partida, um lance na segunda etapa mudou o roteiro aos seis minutos de partida. Theo Hernández, que já tinha cartão amarelo, foi expulso de jogo após simulação. Na ocasião, o jogador recebeu passe de Rafael Leão no lado esquerdo da área e caiu no gramado após contato com defensor do Feyenoord.

Após a eliminação, Theo foi o principal alvo das críticas pela eliminação. Marco Van Basten, ídolo rossoneri, apontou o lateral-esquerdo como o maior culpado pelo resultado da partida.

— Ele é um padeiro de primeira classe. No jargão do futebol, é usado para definir uma pessoa que não é exatamente brilhante — disse Van Basten, sobre Theo Hernández.

Van Basten, jogador histórico do Milan entre 1987 e 1995 (Foto: /AFP)

No entanto, Theo também foi defendido por nomes atuais do Milan. O técnico Sérgio Conceição admitiu a culpa pela eliminação. Além dele, Zlatan Ibrahimović disse que situações como a dele são normais no futebol.

— Theo? Quando essas situações acontecem, você não pode dizer se elas são certas ou erradas. Não acho que Theo seja um ator. Há situações e situações, essas coisas acontecem em campo — analisou Ibrahimović.

Milan 1x1 Feyenoord

O primeiro tempo do Milan foi avassalador. Com 37 segundos de jogo, no primeiro lance de ataque da partida, Santiago Giménez abriu o placar do confronto. A jogada começou em escanteio a favor dos Rossoneri no lado direito e chegou em João Félix, que cruzou na segunda trave. Thiaw cabeceou para o meio da área, e o camisa 7 completou após vencer disputa no alto. A pressão seguiu intensa, com domínio do time italiano em finalizações (11) e posse de bola (64%), mas o segundo gol não veio.

Após a expulsão, o Feyenoord assumiu o protagonismo da partida. Aos 28 minutos, a equipe girava a bola no ataque, até chegar ao lado esquerdo do campo, onde Bueno cruzou na pequena área. Carranza, que entrou no intervalo, cabeceou sozinho e empatou o jogo.