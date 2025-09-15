menu hamburguer
Jornal espanhol enaltece boa fase de jogador do Flamengo: ‘Renascimento’

Saúl Ñíguez tem acordo com o flamengo por três temporadas

Filipe Luís é o técnico do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraFilipe Luís, técnico do Flamengo, e ex-companheiro de Saúl no Atlético de Madrid (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/09/2025
10:36
Destaque do Flamengo nesta temporada, Saúl Ñíguez foi fundamental na vitória sobre o Juventude por 2 a 0 neste domingo (14), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. A atuação do meia pelo elogiada pelo jornal espanhol "Marca".

Segundo o jornal "Marca", o espanhol "vive uma segunda Juventude no Brasil". Com apenas oito partidas disputadas, o meia se consolidou como peça-chave do Flamengo. Saúl chegou ao Flamengo em julho, após completar uma temporada no Sevilia

Saúl - Flamengo
Saúl em coletiva do Flamengo (Foto: Lucas Bayer)

Após a partida, Saúl foi questionado sobre um possível retorno à Seleção Espanhola. Pela Fúria, o meia somou 19 partidas, três gols e duas assistências, mas não é chamado desde 2019.

— Eu adoraria voltar à seleção, mas não é algo em que eu precise pensar. Se o técnico me chamar, terei o maior prazer em representar o meu país. — afirmou Saúl

O meia de 30 anos atuou por 90 minutos na vitória do Flamengo no último domingo. Saúl deu assistência para o gol de Arrascaeta aos 32 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, Emerson Royal selou a vitória do Rubro-Negro. Foi a primeira vitória do Mais Querido no Alfredo Jaconi em 28 anos.

Próximos jogos do Flamengo

O Flamengo recebe o Estudiantes-ARG na quinta-feira (18), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro, tem clássico contra o Vasco no próximo domingo (21), no Maracanã, às 17h30 (de Brasília). O Rubro-Negro é líder da competição com 50 pontos, 15 vitórias e apenas duas derrotas.

