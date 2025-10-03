Técnico do Manchester United culpa imprensa por má fase: ‘Fico louco’
Ruben Amorim vive má fase no comando dos Diabos Vermelhos
O Manchester United recebe o Sunderland pela sétima rodada da Premier League, neste sábado (4), no Old Trafford, em Manchester (ING), às 11h. Em entrevista coletiva, realizada nesta sexta-feira (3), o treinador dos Diabos Vermelhos, que ocupam a 14ª colocação da tabela, Ruben Amorim, afirmou que a imprensa é a principal responsável pelo momento conturbado e que isso o "deixa louco".
Durante a coletiva, Ruben Amorim declarou que o principal problema no Manchester United é os jogadores acreditarem na narrativa da mídia de que seu sistema é um problema. O treinador português ainda completou ao afirmar que fica “louco” com a ideia de que a equipe possa ser influenciado pelo barulho externo sobre táticas, que entende seus jogadores e assiste a mais jogos do clube do que todos os comentaristas juntos.
— Meu maior problema é que meus jogadores acreditem em vocês quando dizem que do nosso time é o sistema. Fico louco com isso porque posso ver o time, posso mostrar a vocês como jogamos em diferentes sistemas, precisamos jogar da mesma maneira, com a mesma força, com a mesma intensidade, com o mesmo foco. Se você fizer isso, o sistema não importa — desabafou o treinador do Manchester United, que prosseguiu ao concordar que a equipe precisa entregar resultados logo.
— Entendemos que precisamos de resultados para continuar o projeto. Chegaremos a um ponto impossível para todos, porque este é um clube muito grande, com muitos patrocinadores, com dois proprietários. O equilíbrio é realmente difícil. O que quero é ver meu time vencendo ou perdendo jogando da mesma maneira, e não estamos fazendo isso. Nas coisas simples de jogar futebol que qualquer um pode fazer — concluiu Amorim.
Ruben Amorim pode estar na corda bamba no Manchester United
Além das diversas especulações sobre possíveis substitutos, a imprensa inglesa insiste que, se não vencer o Sunderland no próximo sábado (4), o Manchester United deve demitir Ruben Amorim, que possui uma cláusula de rescisão de 12 milhões de euros (R$ 75 milhões na cotação atual). Dessa forma, Michael Carrick e Gareth Southgate seriam os preferidos da diretoria atual, principalmente pela experiência em solo inglês, algo que não foi levado em conta nas contratações de Ten Hag e Amorim.
