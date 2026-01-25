O Lyon venceu o Metz por 5 a 2 neste domingo (25), no estádio Saint-Symphorien, em duelo válido pela 19ª rodada da Ligue 1. O grande destaque da partida, mais uma vez, foi Endrick, autor de três gols na goleada. Após a partida, era óbvio que o técnico Paulo Fonseca iria comentar a atuação do brasileiro.

Em entrevista coletiva, o português afirmou estar satisfeito com o desempenho decisivo de Endrick. O camisa 9 abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, ampliou nos acréscimos da mesma etapa e, na reta final, deu números finais ao jogo de pênalti, que ele próprio sofreu.

Na análise de Fonseca, o atacante se adaptou rapidamente à proposta ofensiva da equipe, mostrou boa condição física e, apesar de ainda poder evoluir defensivamente, já teve contribuição significativa.

— Endrick foi decisivo. Ele marcou outro gol, mas estava em posição de impedimento. Tivemos grandes momentos ofensivos, especialmente no primeiro tempo. Endrick é um jogador que compreendeu nosso estilo de jogo. Um atleta muito forte tecnicamente, que também ajudou defensivamente. Estou satisfeito. Ele ainda pode evoluir defensivamente.

O técnico português do Lyon, Paulo Fonseca, observa do banco durante partida da fase de grupos da Europa League entre Young Boys e Lyon, em Bern, em 22 de janeiro de 2026. (Foto: Sébastien Bozon/AFP)

Como foi a partida de Endrick? ⚽

Endrick marcou o segundo e o terceiro gol com a camisa dos Gones, os primeiros na Ligue 1. O brasileiro precisou de apenas 11 minutos para abrir o placar, ao infiltrar na área e, com um toque simples de primeira dentro da pequena área, encobrir o goleiro após passe de Corentin Tolisso, que recebeu o lançamento pelo lado direito e clareou o lance para o camisa 9.

O segundo saiu nos acréscimos da primeira etapa e foi uma pintura. Em contra-ataque veloz pelo lado direito, Endrick conduziu a bola até a área e finalizou no canto, encobrindo o goleiro adversário e garantindo seu segundo gol na partida.

Para carimbar o seu primeiro hat-trick na carreira, o próprio jogador do Lyon sofreu pênalti aos 42 minutos da segunda etapa e assumiu a responsabilidade de eternizar seu nome na história. Cobrou firme, de pênalti, no canto direito do goleiro adversário e saiu nas graças de um lugar que, em pouco tempo, já parece ser sua casa.

