Capitão do Manchester City critica calendário de jogos: ‘Não é justo’
Bernardo Silva afirmou que a equipe entrou em desvantagem física
- Matéria
- Mais Notícias
Capitão do Manchester City, Bernardo Silva criticou duramente o calendário da temporada após o empate por 1 a 1 contra o Arsenal, no último domingo (21), no Emirates Stadium, pela Premier League. O português afirmou que os Cityzens entraram em campo em desvantagem por conta da falta de descanso em relação ao adversário.
Relacionadas
- Fora de Campo
Golaço de ex-Flamengo frustra Mourinho na Europa: ‘Reservado’
Fora de Campo23/09/2025
- Futebol Internacional
Milan vence com tranquilidade e avança; veja resultados da Copa da Itália
Futebol Internacional23/09/2025
- Futebol Internacional
Favoritos passam sufoco, mas avançam; veja os resultados da Copa da Liga Inglesa
Futebol Internacional23/09/2025
➡️ Web detona ‘retranca’ de Pep Guardiola no Manchester City: ‘Abel Braga’
O Manchester City enfrentou o Napoli pela Champions League na quinta-feira (18), apenas três dias antes do duelo pela Premier League. Já o Arsenal havia jogado na terça-feira (16), contra o Athletic Bilbao, e teve quatro dias de preparação. Para Bernardo, a diferença no tempo de recuperação pesou diretamente no rendimento da equipe.
— Digo isso porque não perdemos. Se tivéssemos perdido, diriam que era desculpa. Mas a realidade é que não podemos disputar um dos jogos mais importantes da temporada com tamanha desvantagem. Não é justo jogar nessas condições, não pode acontecer — declarou o meio-campista.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Bernardo Silva afirmou que não estava em plenas condições físicas e ressaltou o desgaste de outros companheiros. O português ainda citou a lesão de Abdukodir Khusanov como exemplo das consequências de partidas em sequência.
— Quem não jogou no mais alto nível não sabe como é jogar uma partida como essa. Você precisa estar na sua melhor forma. Vimos Khusanov se machucando porque esses jogos exigem muito — completou.
O meia defendeu que três dias de descanso deveriam ser o mínimo entre compromissos de grande intensidade e classificou o calendário como “desrespeitoso”. Agora, o Manchester City volta as atenções para o duelo contra o Huddersfield Town, pela Copa da Liga Inglesa.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias