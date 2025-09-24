Capitão do Manchester City critica calendário de jogos: ‘Não é justo’

Capitão do Manchester City, Bernardo Silva criticou duramente o calendário da temporada após o empate por 1 a 1 contra o Arsenal, no último domingo (21), no Emirates Stadium, pela Premier League. O português afirmou que os Cityzens entraram em campo em desvantagem por conta da falta de descanso em relação ao adversário.

O Manchester City enfrentou o Napoli pela Champions League na quinta-feira (18), apenas três dias antes do duelo pela Premier League. Já o Arsenal havia jogado na terça-feira (16), contra o Athletic Bilbao, e teve quatro dias de preparação. Para Bernardo, a diferença no tempo de recuperação pesou diretamente no rendimento da equipe.

— Digo isso porque não perdemos. Se tivéssemos perdido, diriam que era desculpa. Mas a realidade é que não podemos disputar um dos jogos mais importantes da temporada com tamanha desvantagem. Não é justo jogar nessas condições, não pode acontecer — declarou o meio-campista.

Bernardo Silva em ação pelo Manchester City (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Bernardo Silva afirmou que não estava em plenas condições físicas e ressaltou o desgaste de outros companheiros. O português ainda citou a lesão de Abdukodir Khusanov como exemplo das consequências de partidas em sequência.

— Quem não jogou no mais alto nível não sabe como é jogar uma partida como essa. Você precisa estar na sua melhor forma. Vimos Khusanov se machucando porque esses jogos exigem muito — completou.

O meia defendeu que três dias de descanso deveriam ser o mínimo entre compromissos de grande intensidade e classificou o calendário como “desrespeitoso”. Agora, o Manchester City volta as atenções para o duelo contra o Huddersfield Town, pela Copa da Liga Inglesa.

