imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Favoritos passam sufoco, mas avançam; veja os resultados da Copa da Liga Inglesa

Liverpool e Chelsea sofreram, mas se classficaram

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
19:53
O Liverpool derrotou o Southampton pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)
imagem cameraO Liverpool derrotou o Southampton pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)
  • Mais Notícias

Oito partidas deram continuidade à terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, nesta terça-feira (23). Com equipes do "Big Six", os favoritos passaram sufoco nos duelos contra times de divisões inferiores. Em Anfield, o Liverpool não teve vida fácil diante do Southampton, mas conseguiu arrancar a vitória nos minutos finais. Já o Chelsea precisou virar o confronto contra o modesto Lincoln City para avançar na competição.

O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final será realizado apenas na quarta-feira (24), após o encerramento de todos os jogos restantes da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.

Copa da Liga Inglesa - Terceira rodada

Liverpool 2x1 Southampton

O Liverpool abriu o placar ainda no primeiro tempo com Alexander Isak. Na primeira oportunidade do sueco, McCarthy fez boa defesa; mais tarde, o goleiro adversário cometeu um erro ao sair da área e Federico Chiesa aproveitou para servir Isak, que não perdoou. Antes do intervalo, o Southampton teve chances claras, mas não as converteu.

No segundo tempo, o Southampton empatou em cobrança de escanteio: Sean Charles aproveitou falha de domínio de Wataru Endo e completou para o gol. Perto dos acréscimos, Federico Chiesa lançou Hugo Ekitiké e o atacante marcou o gol da vitória do Liverpool. Ao comemorar, o francês tirou a camisa, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo com um a menos, os Reds seguraram o resultado e garantiram a classificação.

O Liverpool derrotou o Southampton pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)
O Liverpool derrotou o Southampton pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Lincoln City 1x2 Chelsea

O Lincoln City começou melhor que o Chelsea, com diversas finalizações que levaram perigo ao gol de Filip Jörgensen. No fim do primeiro tempo, após erro de Enzo Fernández na saída de bola, Rob Street finalizou e abriu o placar para a equipe da terceira divisão inglesa.

No entanto, logo no início da segunda etapa, o Chelsea reagiu e virou em apenas dois minutos, com gols de Tyrique George e Facundo Buonanotte. Para assegurar a classificação, os Blues colocaram alguns titulares em campo, incluindo Estêvão. Com os principais jogadores, os atuais campeões do mundo garantiram a vitória por 2 a 1.

Com gol de Buonanotte, o Chelsea venceu o Lincoln City pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Com gol de Buonanotte, o Chelsea venceu o Lincoln City pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Demais resultados da Copa da Liga Inglesa

  1. Sheffield Wednesday 0x1 Grimsby Town
  2. Crystal Palace 1(4)x1(2) Millwall
  3. Brentford 1(4)x1(2) Aston Villa
  4. Fulham 1x0 Cambridge United
  5. Wolves 2x0 Everton
  6. Barnsley 0x6 Brighton
  7. Burnley 1x2 Cardiff City
  8. Wrexham 2x0 Reading
  9. Swansea City 3x2 Nottingham Forest

Jogos a serem disputados

Quarta-feira (24)

  • Huddersfield Town x Manchester City
  • Newcastle x Bradford City
  • Tottenham x Doncaster Rovers
  • Port Vale x Arsenal

circulo com pontos dentroTudo sobre

