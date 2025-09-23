Favoritos passam sufoco, mas avançam; veja os resultados da Copa da Liga Inglesa
Liverpool e Chelsea sofreram, mas se classficaram
Oito partidas deram continuidade à terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, nesta terça-feira (23). Com equipes do "Big Six", os favoritos passaram sufoco nos duelos contra times de divisões inferiores. Em Anfield, o Liverpool não teve vida fácil diante do Southampton, mas conseguiu arrancar a vitória nos minutos finais. Já o Chelsea precisou virar o confronto contra o modesto Lincoln City para avançar na competição.
O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final será realizado apenas na quarta-feira (24), após o encerramento de todos os jogos restantes da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.
Copa da Liga Inglesa - Terceira rodada
Liverpool 2x1 Southampton
O Liverpool abriu o placar ainda no primeiro tempo com Alexander Isak. Na primeira oportunidade do sueco, McCarthy fez boa defesa; mais tarde, o goleiro adversário cometeu um erro ao sair da área e Federico Chiesa aproveitou para servir Isak, que não perdoou. Antes do intervalo, o Southampton teve chances claras, mas não as converteu.
No segundo tempo, o Southampton empatou em cobrança de escanteio: Sean Charles aproveitou falha de domínio de Wataru Endo e completou para o gol. Perto dos acréscimos, Federico Chiesa lançou Hugo Ekitiké e o atacante marcou o gol da vitória do Liverpool. Ao comemorar, o francês tirou a camisa, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo com um a menos, os Reds seguraram o resultado e garantiram a classificação.
Lincoln City 1x2 Chelsea
O Lincoln City começou melhor que o Chelsea, com diversas finalizações que levaram perigo ao gol de Filip Jörgensen. No fim do primeiro tempo, após erro de Enzo Fernández na saída de bola, Rob Street finalizou e abriu o placar para a equipe da terceira divisão inglesa.
No entanto, logo no início da segunda etapa, o Chelsea reagiu e virou em apenas dois minutos, com gols de Tyrique George e Facundo Buonanotte. Para assegurar a classificação, os Blues colocaram alguns titulares em campo, incluindo Estêvão. Com os principais jogadores, os atuais campeões do mundo garantiram a vitória por 2 a 1.
Demais resultados da Copa da Liga Inglesa
- Sheffield Wednesday 0x1 Grimsby Town
- Crystal Palace 1(4)x1(2) Millwall
- Brentford 1(4)x1(2) Aston Villa
- Fulham 1x0 Cambridge United
- Wolves 2x0 Everton
- Barnsley 0x6 Brighton
- Burnley 1x2 Cardiff City
- Wrexham 2x0 Reading
- Swansea City 3x2 Nottingham Forest
Jogos a serem disputados
Quarta-feira (24)
- Huddersfield Town x Manchester City
- Newcastle x Bradford City
- Tottenham x Doncaster Rovers
- Port Vale x Arsenal
