Futebol Internacional

Ekitiké decide, e Liverpool avança na Copa da Liga Inglesa

Atacante francês foi expulso após marcar gol nos minutos finais

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
18:46
O Liverpool derrotou o Southampton pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)
O Liverpool derrotou o Southampton pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)
O Liverpool derrotou o Southampton por 2 a 1, nesta terça-feira (23), pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, em Anfield (ING). Com gols dos centroavantes Alexander Isak e Hugo Ekitiké, os Reds não tiveram vida fácil contra os Saints, que deram trabalho ao goleiro Mamardashvili, e que chegaram a empatar o duelo. Porém, nos minutos finais, o jogador francês decidiu e garantiu a vaga aos maiores campeões da competição.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O próximo oponente do Liverpool será decidido em sorteio, apenas na quarta-feira (24), após o encerramento de todos os jogos que restam da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.

Como foi Liverpool x Southampton?

A partida começou com o Liverpool pressionando a saída de bola do Southampton, que quase deu resultado. Ao aproveitar erro dos visitantes, Chiesa escorou para Isak, que finalizou firme, mas McCarthy fez a defesa. Na sequência, os Saints se recuperaram e começaram a pisar mais no campo de ataque e levaram perigo ao gol de Mamardashvili, que teve que fazer duas intervenções para evitar o gol.

Perto do fim da primeira etapa, o Southampton teve grande chance para abrir o placar, mas Armstrong e Léo Scienza desperdiçaram. Na sequência, o goleiro McCarthy errou e Chiesa aproveitou ao passar para Isak, que não bobeou e marcou o gol do Liverpool.

O Liverpool derrotou o Southampton pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)
O Liverpool derrotou o Southampton pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Na segunda etapa, o Southampton melhorou e, em cobrança de escanteio, Sean Charles aproveitou erro de domínio de Wataru Endo e completou para o gol. Com o empate sofrido, Arne Slot colocou a equipe para frente e, já perto dos acréscimos, Federico Chiesa foi lançado e rolou a bola para Hugo Ekitiké, que substituiu Isak no intervalo. O atacante francês estufou as redes de McCarthy e desempatou o duelo.

Porém, na comemoração, Ekitiké tirou a camisa e, por já ter recebido um cartão amarelo, recebeu outro e foi expulso. Com um a menos, o Liverpool sofreu pressão do Southampton nos últimos minutos, mas conseguiu segurar o resultado e garantir a classificação.

Expulsão de Ekitiké após marcar gol pelo Liverpool, na Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Expulsão de Ekitiké após marcar gol pelo Liverpool, na Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O que vem por aí?

Líder da Premier League com 100% de aproveitamento, o Liverpool visita o Crystal Palace, no sábado (27), às 11h, no Selhurst Park, em Londres. Do outro lado, em má fase na Championship, o Southampton recebe o Middlesbrough, no St. Marry's Stadium, em Southampton.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

