Futebol Internacional

Liverpool teme grave lesão de reforço multimilionário; veja

Atacante tem suspeita de fratura após duelo contra o Tottenham

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
15:56
Isak preocupa o Liverpool após duelo contra o Tottenham (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
imagem cameraIsak preocupa o Liverpool após duelo contra o Tottenham (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
  Matéria
  • Mais Notícias
Contratação mais cara da história do Liverpool, o atacante Alexander Isak preocupa o clube com a suspeita de uma grave lesão após o duelo contra o Tottenham. Apesar do temor por uma contusão no joelho, o jornal "The Athletic" noticiou que os Reds entendem que pode se tratar de uma fratura "na parte inferior da perna".

A lesão sofrida por Isak foi no início do segundo tempo do duelo contra o Tottenham, tirando o sueco da partida e forçando-o a ser carregado para fora do gramado. Diante disso, o técnico Arne Slot indicou preocupação com a situação física do atacante:

- Não tenho notícias sobre ele, mas se um jogador marca um gol, se machuca e não volta para o campo ou nem tenta voltar, geralmente não é um bom sinal. Não posso dizer mais nada além disso. É apenas um palpite, nada mais. Foi bom ele ter marcado um belo gol, com assistência do Wirtz. Não vamos ser muito pessimistas ainda. Não sabemos. Esperamos que Alex volte logo, mas é difícil dizer - disse Slot.

Isak deixou o campo sem conseguir caminhar em Tottenham x Liverpool (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
Isak deixou o campo sem conseguir caminhar em Tottenham x Liverpool (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Exames confirmarão grau da lesão de Isak

Um dos principais reforços do Liverpool para 2025/26, Isak entrou contra o Tottenham após o intervalo, substituindo Bradley. Com apenas 10 minutos em campo, o sueco abriu o placar. Mas, quatro minutos depois, levou a pior em dividida com Van de Ven e precisou deixar o gramado.

A expectativa é que Isak realize exames para conhecer a real extensão da lesão o mais breve possível. O Liverpool ainda não emitiu nenhum boletim médico sobre a situação do atacante, gerando dúvida até na localização da contusão.

