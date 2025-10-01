Técnico do Liverpool aponta culpado pela derrota na Champions: ‘Coletivo’

A derrota do Liverpool para o Galatasaray, nesta terça-feira (30), pela Champions League, deixou o técnico Arne Slot em evidência. Após o jogo, o treinador concedeu entrevista coletiva e comentou sobre os problemas defensivos que têm marcado o início da temporada dos Reds. Questionado sobre os novos laterais contratados, ele foi direto ao negar que os jogadores sejam culpados, afirmando que o sistema coletivo é o que vem pecando.

Segundo o treinador, os erros que custaram caro diante dos turcos têm uma origem maior e envolvem todo o sistema do time. Slot destacou que o Liverpool precisa melhorar, especialmente nas bolas paradas, ponto em que o time tem se mostrado vulnerável. O comandante afirmou que a base do sucesso do Liverpool na temporada passada foi a disciplina coletiva, algo que ainda não foi plenamente repetido em 25/26.

– Um dos nossos pontos fortes na temporada passada foi manter o adversário longe do nosso gol, e normalmente isso não começa com os zagueiros. Veja os detalhes: sofremos quatro gols em bolas paradas nesta temporada. Mudamos nossos laterais, mas quando penso nos gols que sofremos, a primeira coisa que me vem à mente não é que os laterais sejam um problema – disse o treinador.

– É sempre uma questão de desempenho coletivo. Na temporada passada, quase não sofremos gols porque 11 jogadores trabalharam muito duro para impedir que o adversário tivesse chances. Eles estão trabalhando muito nesta temporada também, mas as bolas paradas são um jogo à parte. Temos que voltar a isso e provar nos próximos jogos e meses que não é normal sofrermos gols assim – completou Arne Slot.

Arne Slot no comando do Liverpool frente ao Arsenal, pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

Bolas paradas é uma 'kryptonita' para o Liverpool

O técnico ainda citou números do adversário da noite, lembrando que o Galatasaray fez 24 gols de bola parada na última temporada. Para Slot, a crescente importância desse tipo de jogada exige ainda mais foco e treinamento.

– Cada vez mais, o futebol está se tornando um jogo de bola parada. É um estilo que vemos muito, especialmente na Premier League, porque você pode fazer muito mais, como atacar ou até mesmo tocar em um goleiro, e não é falta. Sei que o Galatasaray é forte nesse quesito, mas nós também fomos na temporada passada. Vencemos nosso último jogo da Champions com uma bola parada de Virgil van Dijk – disse Slot.

