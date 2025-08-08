Milan se aproxima de acordo por atacante do Manchester United

Em busca de um novo camisa 9, o Milan está em negociações adiantadas com o Manchester United pelo jovem atacante Rasmus Hojlund, de acordo com o "Tuttomercato". Os Rossoneros buscam um empréstimo pelo jogador acompanhado por uma cláusula de opção de compra que ultrapassaria os R$ 250 milhões.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O veículo italiano descrever o acordo como "próximo" entre os clubes, que teriam chegado a um entedimento em relação ao modelo da negociação. O Milan oferece 5 milhões de euros (R$ 31,6 milhões na cotação atual) pelo empréstimo de Hojlund por uma temporada e uma clásula de opção de compra fixada em 40 milhões de euros (R$ 252,8 milhões). A questão agora é o aceite do atacante.

continua após a publicidade

Rasmus Hojlund teria demonstrado vontade de permenecer no Manchester United e mostrar seu valor sob o comando de Ruben Amorim, porém as recentes contratações para o setor ofensivo devem tirar espaço do dinamarquês. Os Red Devils acertaram com o brasileiro Matheus Cunha, com Bryan Mbeumo e, agora, Benjamin Sesko, que chega com status de novo artilheiro em Old Trafford. Além disso, Joshua Zirkzee deve permanecer no clube de Manchester, o que dificulta ainda mais a competição por minutos na próxima temporada.

Números de Hojlund pelo Manchester United

Rasmus Hojlund chegou ao Manchester United no mercado de verão de 2023 e as expectativas eram altas quanto ao desenvolvimento do jovem atacante, ex-Atalanta. Em sua primeira temporada, ainda com Ten Hag como treinador, o dinamarquês atingiu números interessantes: 16 gols em 46 jogos, sendo 38 deles como titular.

continua após a publicidade

Em 2024/25, Hojlund teve uma queda no número de gols, com 11 em 55 partidas por todas as competições. Apesar de ter sido titular em boa parte da temporada, inclusive com Ruben Amorim no comando, o atacante não agradou tanto. Por isso, iniciou-se uma busca por um novo centroavante e Sesko foi o escolhido.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.