Técnico espanhol é internado antes da rodada de La Liga

Míchel, técnico do Girona, será desfalque na 35ª rodada de La Liga. O comandante teve um problema de saúde dias antes do confronto decisivo com o Villarreal, e ficará sob observação médica ao longo dos próximos dias, o que lhe impedirá de estar presente em Montilivi.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Me encontro bem, sob observação, e contando desde já os dias para me reincorporar ao trabalho e seguir lutando no que falta da temporada. Estou certo de que esse grupo, apesar da minha ausência, vai entregar tudo, como sempre, para que nossos torcedores possam se sentir orgulhosos do clube e dos valores que ele representa - afirmou o treinador.

continua após a publicidade

O confronto entre Girona e Villarreal é crucial para os catalães. O time ocupa a 15ª colocação, com 38 pontos, seis acima do Las Palmas, que abre a zona de rebaixamento. Vencer o duelo, portanto, é importante para deixar reduzidas as chances de queda.

➡️ Sob ameaça de greve, La Liga pode não ter transmissões das últimas três rodadas

Míchel chegou ao clube em julho de 2021, enquanto os Blanquivermells estavam na segunda divisão espanhola. Logo em sua primeira temporada, o ex-jogador de Rayo Vallecano e Málaga colocou a equipe nos play-offs, superou Eibar e Tenerife e devolveu aos gironistas um lugar na elite local. Já em 2023/24, fez um grande começo de temporada e chegou a liderar La Liga, mas perdeu força ao longo da competição; ainda assim, garantiu um lugar histórico na fase de liga da Champions, onde não teve sucesso.

continua após a publicidade

⚽ Mesmo sem seu técnico, Girona joga pela vida em La Liga

A bola rola para Girona e Villarreal neste sábado (10), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Montilivi, na Catalunha (ESP), em jogo válido pela 35ª rodada de La Liga. Caso vença, a equipe diminui as chances de rebaixamento, e decide a vida nos três compromissos restantes, contra Real Valladolid, Real Sociedad e Atlético de Madrid.

Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.