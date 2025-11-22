menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Técnico do Lanús destaca entusiasmo antes da final da Sul-Americana

Pellegrino e Izquierdoz projetam decisão após campanha sólida no torneio

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
11:11
Treinador do Lanús, Mauricio Pellegrino em coletiva de imprensa antes da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético-MG (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Treinador do Lanús, Mauricio Pellegrino em coletiva de imprensa antes da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético-MG (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Atlético-MG e Lanús decidem neste sábado (22), em Assunção, a final da Copa Sul-Americana. Na sexta-feira (21), o treinador dos Granatas, Mauricio Pellegrino, concedeu entrevista coletiva ao lado do capitão Carlos Izquierdoz, e ressaltou que o time encara a decisão como mais um teste determinante para seguir o crescimento na temporada e que a equipe chega no duelo em evolução técnica e mental.

Pellegrino explicou que a campanha consolidou a confiança do grupo, que superou adversários de diferentes estilos ao longo do mata-mata. Ele avaliou que o desempenho da equipe melhorou à medida que a competição avançou e que o elenco chega preparado para a disputa no Defensores del Chaco.

— Estamos muito animados porque progredimos nesta Copa junto com o nível de jogo da equipe. Superamos dificuldades e chegamos a esta final contra um dos melhores adversários possíveis. Queremos continuar melhorando e esperamos que seja um grande dia para nós. Estamos focados no que temos que fazer, cientes do desafio pela frente — disse Pellegrino.

Lanús' players celebrate after winning the Copa Sudamericana semifinal second leg football match between Argentina's Lanus and Chile's Universidad de Chile at the Ciudad de Lanus stadium in Lanus, Buenos Aires province, on October 30, 2025. (Photo by Juan MABROMATA / AFP)
O Lanús ficou na oitava colocação na tabela anual do Campeonato Argentino (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

Evolução no torneio, plano tático e análise do rival

O treinador detalhou o crescimento do Lanús na campanha. Ele lembrou a recuperação diante do Puerto Cabello, quando o time perdia por 2 a 0 e tinha um jogador a menos no intervalo, e destacou que a partir daquele momento houve estabilidade no rendimento. Contra Central Córdoba, Fluminense e Universidad de Chile, o time avançou em confrontos equilibrados e classificações firmadas pela atuação coletiva.

— A equipe melhorou conforme o torneio avançava. Começamos perdendo por 2 a 0 e empatamos o jogo. Perdemos só uma partida. O grupo cresceu em futebol e mentalidade. Estávamos no limite, mas sempre nos superamos — afirmou.

Ao comentar o duelo contra o Atlético-MG, Pellegrino avaliou que as duas equipes têm ideias consolidadas e que o ambiente da final pode acelerar decisões dentro de campo.

— Somos duas equipes com ideias claras e não acho que mudaremos muito. Em finais, é fundamental começar bem. Quem se adaptar melhor ao clima, à umidade e às fases da partida terá vantagem. Temos que vencer jogando à maneira do Lanús, fazendo o que nos trouxe até aqui — analisou.

Jogadores do Lanús após eliminar o Fluminense (Foto: Thiego Mattos / GazetaPress)
Jogadores do Lanús após eliminar o Fluminense (Foto: Thiego Mattos / GazetaPress)

Izquierdoz, que esteve presente na conquista da Sul-Americana de 2013, comentou a expectativa do grupo para a final e citou a principal semelhança com aquela campanha: o ambiente interno.

— São momentos diferentes na minha carreira. Antes eu era jovem; hoje, vivo isso com mais experiência. A principal semelhança é o entusiasmo. Enfrentamos adversários importantes e sempre correspondemos. Muitos farão sua primeira final, então o que digo é para aproveitarem e fazerem o que sabemos fazer — iniciou o capitão, que também citou a presença massiva da torcida do Lanús no Paraguai e a importância do apoio antes da decisão.

— Eles demonstram entusiasmo há dias. Em casa era sempre uma festa, e fora eles nos seguiam. A caravana que veio de longe foi incrível. Tenho família no Lanús e sinto essa paixão. Espero que possamos vencer amanhã — completou.

Capitão do Lanús, Carlos Izquierdoz em coletiva de imprensa antes da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético-MG (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Capitão do Lanús, Carlos Izquierdoz em coletiva de imprensa antes da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético-MG (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Final Sul-Americana Atlético-MG x Lanús

Atlético e Lanús se enfrentam neste sábado às 17h no estádio Defensores del Chaco em Assunção no Paraguai. Quem vencer leva o troféu para casa, em caso de empate no tempo normal, o caneco será decidido nas penalidades máximas.

