Técnico do Lanús destaca entusiasmo antes da final da Sul-Americana

Atlético-MG e Lanús decidem neste sábado (22), em Assunção, a final da Copa Sul-Americana. Na sexta-feira (21), o treinador dos Granatas, Mauricio Pellegrino, concedeu entrevista coletiva ao lado do capitão Carlos Izquierdoz, e ressaltou que o time encara a decisão como mais um teste determinante para seguir o crescimento na temporada e que a equipe chega no duelo em evolução técnica e mental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pellegrino explicou que a campanha consolidou a confiança do grupo, que superou adversários de diferentes estilos ao longo do mata-mata. Ele avaliou que o desempenho da equipe melhorou à medida que a competição avançou e que o elenco chega preparado para a disputa no Defensores del Chaco.

continua após a publicidade

— Estamos muito animados porque progredimos nesta Copa junto com o nível de jogo da equipe. Superamos dificuldades e chegamos a esta final contra um dos melhores adversários possíveis. Queremos continuar melhorando e esperamos que seja um grande dia para nós. Estamos focados no que temos que fazer, cientes do desafio pela frente — disse Pellegrino.

O Lanús ficou na oitava colocação na tabela anual do Campeonato Argentino (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

Evolução no torneio, plano tático e análise do rival

O treinador detalhou o crescimento do Lanús na campanha. Ele lembrou a recuperação diante do Puerto Cabello, quando o time perdia por 2 a 0 e tinha um jogador a menos no intervalo, e destacou que a partir daquele momento houve estabilidade no rendimento. Contra Central Córdoba, Fluminense e Universidad de Chile, o time avançou em confrontos equilibrados e classificações firmadas pela atuação coletiva.

continua após a publicidade

— A equipe melhorou conforme o torneio avançava. Começamos perdendo por 2 a 0 e empatamos o jogo. Perdemos só uma partida. O grupo cresceu em futebol e mentalidade. Estávamos no limite, mas sempre nos superamos — afirmou.

Ao comentar o duelo contra o Atlético-MG, Pellegrino avaliou que as duas equipes têm ideias consolidadas e que o ambiente da final pode acelerar decisões dentro de campo.

— Somos duas equipes com ideias claras e não acho que mudaremos muito. Em finais, é fundamental começar bem. Quem se adaptar melhor ao clima, à umidade e às fases da partida terá vantagem. Temos que vencer jogando à maneira do Lanús, fazendo o que nos trouxe até aqui — analisou.

Jogadores do Lanús após eliminar o Fluminense (Foto: Thiego Mattos / GazetaPress)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Izquierdoz, que esteve presente na conquista da Sul-Americana de 2013, comentou a expectativa do grupo para a final e citou a principal semelhança com aquela campanha: o ambiente interno.

— São momentos diferentes na minha carreira. Antes eu era jovem; hoje, vivo isso com mais experiência. A principal semelhança é o entusiasmo. Enfrentamos adversários importantes e sempre correspondemos. Muitos farão sua primeira final, então o que digo é para aproveitarem e fazerem o que sabemos fazer — iniciou o capitão, que também citou a presença massiva da torcida do Lanús no Paraguai e a importância do apoio antes da decisão.

— Eles demonstram entusiasmo há dias. Em casa era sempre uma festa, e fora eles nos seguiam. A caravana que veio de longe foi incrível. Tenho família no Lanús e sinto essa paixão. Espero que possamos vencer amanhã — completou.

Capitão do Lanús, Carlos Izquierdoz em coletiva de imprensa antes da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético-MG (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Final Sul-Americana Atlético-MG x Lanús

Atlético e Lanús se enfrentam neste sábado às 17h no estádio Defensores del Chaco em Assunção no Paraguai. Quem vencer leva o troféu para casa, em caso de empate no tempo normal, o caneco será decidido nas penalidades máximas.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG