Com clubes tradicionais, confira sorteio da Conference League

A Uefa realizou nesta sexta-feira (16) o sorteio que definiu os confrontos do play-off da Conference League 2025/26. Esta fase reúne as equipes que terminaram entre o 9º e o 24º lugar na fase de liga, servindo como uma etapa classificatória para as oitavas de final.

Confrontos definidos - Conference League

O Crystal Palace, representante da Premier League, enfrentará o Zrinjski, da Bósnia e Herzegovina. Já a Fiorentina, tradicional equipe italiana, medirá forças contra o Jagiellonia, da Polônia.

Confira a lista completa de jogos:

KuPS (FIN) x Lech Poznań (POL)

Noah (ARM) x AZ Alkmaar (HOL)

Zrinjski (BIH) x Crystal Palace (ING)

Jagiellonia (POL) x Fiorentina (ITA)

Shkëndija (MKD) x Samsunspor (TUR)

Drita (KOS) x Celje (SVN)

Sigma Olomouc (TCH) x Lausanne-Sport (SUI)

Omonoia (CYP) x Rijeka (CRO)

Taça da Conference League (Foto: Divulgação/UEFA)

Datas e regulamento

As partidas serão disputadas em sistema de ida e volta. As equipes citadas à direita (como Crystal Palace e Fiorentina) têm a vantagem de decidir o segundo jogo em casa por terem tido melhor campanha na fase anterior.

Jogos de ida: 19 de fevereiro de 2026 Jogos de volta: 26 de fevereiro de 2026

Os vencedores destes duelos avançam para as oitavas de final, onde já esperam os oito primeiros colocados da fase de liga (AEK Athens, AEK Larnaca, Mainz, Raków Częstochowa, Rayo Vallecano, Shakhtar, Sparta Praha e Strasbourg). O calendário detalhado com horários será confirmado pela UEFA até o final de janeiro.

