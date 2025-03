Michael, do Flamengo, revela que voltou de lesão antes do prazo

O segundo jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, que coroou o time rubro-negro como campeão estadual, contou com o retorno de Michael. Em entrevista no gramado do Maracanã, o atacante revelou que retornou de lesão antes do prazo.

- Importante é ganhar, poder comemorar com a nossa torcida. Fiquei alguns jogos fora, mas estou feliz por voltar e ter ajudado a equipe a ser campeão. A previsão era que eu voltasse só depois, mas eu trabalhei bem, me esforcei ao máximo. Tive ajuda fora e dentro do clube. Quero parabenizar a todos. A gente tem evoluído a cada dia que passa e sou agradecido por isso. Essas pessoas são magníficas - disse Michael.

Michael comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Michael se machucou em meados de fevereiro, em clássico com o Vasco. Na ocasião, o atleta sofreu uma contusão na coxa direita. O técnico Filipe Luís também abordou o tema após o titulo.

- O Michael foi uma surpresa quando o DM falou que iria voltar e acabou com o treino. Queria até começar de titular, mas só podia 30 minutos. Um espetáculo - afirmou o treinador.

Michael em campo pelo Flamengo no jogo de volta

O Robôzinho da Gávea, como é chamado pelos torcedores, entrou na partida aos 21 minutos do segundo tempo e teve uma atuação importante, principalmente pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo.

