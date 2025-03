Domingo de decisões tem Flamengo e Inter campeões, e Corinthians em vantagem

O domingo foi de grandes emoções no futebol brasileiro, com decisões que movimentaram os gramados do país. Enquanto títulos foram conquistados no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, outras equipes deram um passo importante rumo à glória em seus respectivos campeonatos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No Rio Grande do Sul, a festa foi colorada. O Internacional conquistou o título do Campeonato Gaúcho de 2025 ao segurar um empate por 1 a 1 contra o Grêmio no Beira-Rio. Após vencer a partida de ida por 2 a 0, o Colorado confirmou o favoritismo e voltou a erguer a taça após oito anos. Enner Valencia abriu o placar em uma bela cobrança de falta e Wagner Leonardo empatou de cabeça para os tricolores.

Além de encerrar um jejum de conquistas que durava desde 2016, o Inter também interrompeu a hegemonia gremista, que sonhava com o oitavo título estadual consecutivo. Até hoje, apenas o Colorado alcançou esse feito, entre 1969 e 1976.

continua após a publicidade

No Rio de Janeiro, o Flamengo garantiu mais um título para sua coleção ao empatar sem gols com o Fluminense no Maracanã. Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, a equipe comandada por Filipe Luís sagrou-se campeã carioca de 2025. Para Filipe Luís, este foi o terceiro título à frente do time principal do Flamengo. Desde que assumiu o comando em setembro, o ex-lateral já conquistou a Copa do Brasil, a Supercopa Rei e, agora, o Campeonato Carioca.

➡️ Medalhista em Paris, Augusto Akio fala sobre a importância da conquista e Los Angeles-28

A comemoração rubro-negra não ficou restrita ao time profissional. No mesmo domingo, o Flamengo também conquistou a Libertadores Sub-20, tornando-se o primeiro clube sul-americano a alcançar o bicampeonato do torneio. Após empatar por 1 a 1 com o Palmeiras no tempo regulamentar – com gols de Felipe Lima para o Mengão e Belé para o Verdão –, a decisão foi para os pênaltis. Lucas Furtado brilhou e garantiu a vitória por 3 a 2 para os cariocas.

continua após a publicidade

No Campeonato Paulista, o Corinthians saiu na frente na disputa pelo título. No Allianz Parque, o Timão venceu o Palmeiras por 1 a 0 e construiu uma vantagem importante para a decisão. A equipe corintiana apostou na posse de bola para controlar o ritmo da partida, enquanto o Verdão finalizou mais, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Hugo Souza. O único gol do duelo foi marcado por Yuri Alberto, no segundo tempo.

Com o triunfo fora de casa, o Corinthians agora pode empatar na volta para garantir o título. Já o Palmeiras precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para se sagrar tetracampeão paulista. Caso vença por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

Na primeira partida da final do Campeonato Baiano, melhor para o Bahia, que superou o Vitória por 2 a 0 e saiu em vantagem na decisão. Jogando na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o Tricolor abriu o placar logo aos seis minutos com Gabriel Xavier e ampliou nos acréscimos do primeiro tempo, com Erick Pulga. O Bahia ainda teve a chance de ampliar no segundo tempo, mas Lucho Rodríguez desperdiçou um pênalti defendido por Lucas Arcanjo.

Com o resultado, o Bahia pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta que ficará ainda assim com o título. Já o Vitória precisará vencer por dois gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis. O confronto final será no próximo domingo, no Barradão, às 16h (de Brasília).