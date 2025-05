O Chelsea está de volta à Champions League. Depois de duas temporadas ausente, o time londrino se classificou em uma rodada eletrizante no Campeonato Inglês, após vencer o Nottingham Forest fora de casa por 1 a 0, em confronto direto pelo avanço ao continental.

Após o duelo, o técnico Enzo Maresca extravasou. Pressionado diante dos desempenhos de outros técnicos nos anos anteriores, o comandante passou por críticas e maus momentos, e soltou o verbo na zona mista, conforme relatado pelo jornalista James Olley.

Bom, para quem duvidou, eu diria, em inglês: 'Que se f**** todos eles'.

A vitória no City Ground veio por intermédio de Levi Colwill, aos cinco minutos do segundo tempo. Em bola espirrada na área, o zagueiro aproveitou chute errado de Pedro Neto e completou para o gol vazio, garantindo três pontos cruciais.

O triunfo colocou a equipe em quarto na tabela, com 69 pontos, em uma arrancada espetacular na reta final, com cinco vitórias nos últimos seis compromissos. Liverpool (campeão), Arsenal, Manchester City e Newcastle também estão garantidos na próxima edição da Champions.

Antes do Chelsea, Maresca teve oportunidade como auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City, além de passagem como comandante efetivo no próprio Parma, que defendeu como jogador. Em junho de 2023, assumiu o Leicester com a missão de elevar o clube à primeira divisão da Inglaterra novamente, alcançando o feito ao ser campeão da Championship, e recebeu a missão de comandar os Blues em 2024/25.

🔢 Vaga na Champions: os números de Enzo Maresca pelo Chelsea

⚽ 56 jogos

✅ 34 vitórias

🟰 9 empates

❌ 13 derrotas

🥅 116 gols marcados

🛡️ 58 gols sofridos

