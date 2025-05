Em confronto direto, Chelsea bate o Nottingham Forest e vai à Champions

O Chelsea jogará a Champions League na próxima temporada. Neste domingo (25), o Chelsea venceu o Nottingham Forest por 1 a 0 no City Ground, em Nottingham, em partida válida pela última rodada da Premier League. O gol foi marcado por Colwill. No confronto direto na briga pela classificação para a Champions, melhor para os Blues, que chegaram a 69 pontos e encerraram a competição em quarto lugar. Com a derrota, o Forest fica com 65 pontos e vai à Conference League.

Como foi a partida entre Nottingham Forest e Chelsea?

O Nottingham Forest começou a partida ameaçando o Chelsea, com algumas jogadas desenroladas no campo de ataque. Com muito a perder, as duas equipes estavam receosas de se lançarem com força total., e se estudaram por boa parte do primeiro tempo. Aos 42', finalmente uma grande oportunidade. Chris Wood recebeu cruzamento de Elanga dentro da área e finalizou por cima do gol.

Reece James disputa bola com Murilo em Nottingham Forest x Chelsea (Foto: Ben Stansall/AFP)

Na volta do intervalo, não demorou muito para o Chelsea abrir o placar. Aos 4', Pedro Neto recebeu dentro da área, cruzou rasteiro e Colwill - já sem goleiro - não desperdiçou. No lance seguinte, Madueke invadiu a grande área e finalizou, mas Sels defendeu. A partir do gol, parecia que o jogo ficaria mais animado, mas a energia durou pouco. O Chelsea abdicou de jogar, e a partida ficou muito mais pegado do que jogado. Aos 49', Wood recebeu livre de marcação dentro da área, mas se desequilibrou e chutou para fora - que chance perdida pelo Forest.

O que vem por aí?

Classificado para a próxima Conference League, o Nottingham Forest não joga mais nesta temporada. Por outro lado, o Chelsea - que se classificou para a Champions - se prepara agora para a final da Conference League nesta quarta-feira (28), às 16h (de Brasília), contra o Real Betis. O clube ainda disputa do Mundial de Clubes que começa em junho nos Estados Unidos, e enfrenta o Flamengo na fase de grupos da competição.

✅ FICHA TÉCNICA

Nottingham Forest 0x1 Chelsea

38º rodada - Premier League

📆 Data e horário: Domingo, 25 de maio de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: City Ground, em Nottingham (ING)

🥅 Gols: Colwill (CHE - 4' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Anderson (NFO), Caicedo (CHE), Aina (NFO), Adarabioyo (CHE)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔴 NOTTINGHAM FOREST (Técnico: )

Sels, Aina (Jota Silva), Milenković, Murillo, N. Williams, N. Domínguez (Yates), Sangaré (Hudson-Odoi), Anderson, Gibbs-White, Elanga, Wood.

🔵 CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez, Cucurella, Colwill, Adarabioyo, Reece James, Caicedo, Enzo Fernández, Jadon Sancho (Lavia), Cole Palmer, Madueke (Dewsbury-Hall), Pedro Neto (Gusto).

