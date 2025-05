Redação do Lance! escolhe o time ideal da Premier League

A Premier League de 2024/25 chega ao fim neste domingo (25). Os dez jogos da última rodada da competição acontecem às 12h (de Brasília); apesar de o Liverpool já ter sido campeão e a zona de rebaixamento já estar definida, a briga pelas vagas continentais segue a todo vapor.

Antes dos confrontos decisivos da jornada final, a reportagem de futebol internacional do Lance! se uniu para montar o time ideal, através do site da liga. A formação disponibilizada para os oito votantes foi o 4-2-2-2, com dois meio-campistas de construção, dois pontas e dois centroavantes. Confira abaixo os votos de cada um e a escalação final escolhida.

🗞️ JOÃO BRANDÃO

Dean Henderson; Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, William Saliba e Josko Gvardiol; Mohamed Salah, Declan Rice, Alexis Mac Allister e Cole Palmer; Erling Haaland e Alexander Isak

🗞️ TIAGO MENDES

Alisson; Ola Aina, William Saliba, Virgil van Dijk e Milos Kerkez; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch e Bryan Mbeumo; Matheus Cunha e Alexander Isak

🗞️ LUCAS PIRES

Mats Sels; Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, William Saliba e Milos Kerkez; Mohamed Salah, Bruno Guimarães, Declan Rice e Cole Palmer; Chris Wood e Alexander Isak

🗞️ PEDRO CARDOSO

Alisson; Aaron Wan-Bissaka, Virgil van Dijk, Murillo e Milos Kerkez; Mohamed Salah, Declan Rice, Alexis Mac Allister e Bryan Mbeumo; Alexander Isak e Matheus Cunha

🗞️ LUCAS BORGES

Jordan Pickford; Ola Aina, Virgil van Dijk, William Saliba e Marc Cucurella; Mohamed Salah, Alexis Mac Allister, Bruno Guimarães e Bryan Mbeumo; Alexander Isak e Chris Wood

🗞️ EMIVE FERREIRA

Mats Sels; Daniel Muñoz, Virgil van Dijk, William Saliba e Milos Kerkez; Mohamed Salah, Declan Rice, Bruno Fernandes e Bryan Mbeumo; Alexander Isak e Yoane Wissa

🗞️ PEDRO ERNESTO

Alisson; Daniel Muñoz, Virgil van Dijk, William Saliba e Antonee Robinson; Mohamed Salah, Declan Rice, Moisés Caicedo e Bryan Mbeumo; Alexander Isak e Matheus Cunha

🗞️ GABRIEL BERGONE

David Raya; Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Murillo e Josko Gvardiol; Mohamed Salah, Declan Rice, Bruno Guimarães e Bukayo Saka; Alexander Isak e Erling Haaland

🔢 RANKING DAS VOTAÇÕES

🧤 GOLEIROS

3 votos: Alisson (Liverpool)

2 votos: Mats Sels (Nottingham Forest)

1 voto: David Raya (Arsenal), Jordan Pickford (Everton) e Dean Henderson (Crystal Palace)

🎖️ Escolhido: Alisson

↔️ LATERAIS

4 votos: Milos Kerkez (Bournemouth)

3 votos: Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

2 votos: Josko Gvardiol (Manchester City), Daniel Muñoz (Crystal Palace) e Ola Aina (Nottingham Forest)

1 voto: Antonee Robinson (Fulham), Marc Cucurella (Chelsea) e Aaron Wan-Bissaka (West Ham)

🎖️ Escolhidos: Milos Kerkez e Trent Alexander-Arnold



🛡️ ZAGUEIROS

8 votos: Virgil van Dijk (Liverpool)

6 votos: William Saliba (Arsenal)

2 votos: Murillo (Nottingham Forest)

🎖️ Escolhidos: Virgil van Dijk e William Saliba



🧠 MEIO-CAMPISTAS

6 votos: Declan Rice (Arsenal)

3 votos: Bruno Guimarães (Newcastle) e Alexis Mac Allister (Liverpool)

1 voto: Moisés Caicedo (Chelsea), Bruno Fernandes (Manchester United), Dominik Szoboszlai (Liverpool) e Ryan Gravenberch (Liverpool)

🎖️ Escolhidos: Declan Rice e Alexis Mac Allister*

*após o empate pela segunda vaga, a reportagem de Futebol Internacional deu a João Pedro Rodrigues, componente da equipe de Mais Esportes e fã da Premier League, o voto de minerva para desempatar a disputa entre Bruno Guimarães e Alexis Mac Allister. O jornalista escolheu o meio-campista do Liverpool.

⚡ PONTAS

8 votos: Mohamed Salah (Liverpool)

5 votos: Bryan Mbeumo (Brentford)

2 votos: Cole Palmer (Chelsea)

1 voto: Bukayo Saka (Arsenal)

🎖️ Escolhidos: Mohamed Salah e Bryan Mbeumo

🥅 CENTROAVANTES

8 votos: Alexander Isak (Newcastle)

3 votos: Matheus Cunha (Wolverhampton)

2 votos: Erling Haaland (Manchester City) e Chris Wood (Nottingham Forest)

1 voto: Yoane Wissa (Brentford)

🎖️ Escolhidos: Alexander Isak e Matheus Cunha

1️⃣1️⃣ O TIME IDEAL DA PREMIER LEAGUE, SEGUNDO A REPORTAGEM DO LANCE!

GOL: Alisson (Liverpool)

LTD: Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

ZAG: Virgil van Dijk (Liverpool)

ZAG: William Saliba (Arsenal)

LTE: Milos Kerkez (Bournemouth)

MEI: Alexis Mac Allister (Liverpool)

MEI: Declan Rice (Arsenal)

PTD: Mohamed Salah (Liverpool)

PTE: Bryan Mbeumo (Brentford)

CTA: Alexander Isak (Newcastle)

CTA: Matheus Cunha (Wolverhampton)