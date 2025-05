Jürgen Klopp retorna a Anfield para jogo do Liverpool

Jürgen Klopp retornou a Anfield neste domingo (25) para o confronto entre Liverpool e Crystal Palace, pela última rodada da Premier League. Das tribunas, o ex-técnico alemão apareceu para prestigiar a celebração dos já campeões nacionais, e foi ovacionado pelos torcedores presentes no estádio.

Esta é a primeira vez que o alemão comparece ao local desde sua saída, ao final de 2023/24. Klopp deixou os Reds após nove anos de trajetória, e atualmente, é diretor executivo das atuações da Red Bull no futebol, com funções executivas que interferem em clubes como Salzburg, Leipzig e Bragantino.

Outro ídolo que também foi flagrado pelas câmeras nas arquibancadas de Anfield foi Steven Gerrard. Capitão e multicampeão pelo clube, o ex-meia se tornou treinador, mas está livre após deixar o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, em janeiro.

Antes do apito inicial, o eterno camisa 8 do Liverpool também foi visto filmando o mosaico preparado pela torcida para a celebração do 20º título nacional, o segundo na era moderna. O último havia sido conquistado em 2019/20, justamente sob o comando de Klopp; sem torcedores nos estádios à época devido à pandemia de Covid-19, a conquista atual teve o sabor de primeira vez.

Liverpool e Crystal Palace trocaram homenagens em festa, sob olhares de Jürgen Klopp e Gerrard (Foto: Paul Ellis/AFP)

O comandante, inclusive, foi ligado a um retorno à área técnica para assumir a Roma, mas rechaçou qualquer possibilidade de novos trabalhos, como treinador em um futuro próximo, já que planeja se manter afastado por questões de saúde e descanso.

🔢 Números de Klopp em passagem pelo Liverpool

⚽ 489 jogos

✅ 304 vitórias

🟰 100 empates

❌ 85 derrotas

🥅 1.088 gols marcados

🛡️ 550 gols sofridos

🏆 Títulos: Champions League 2018/19, Supercopa da Uefa 2019, Mundial de Clubes 2019, Premier League 2019/20, EFL Cup de 2021/22 e 2023/24, FA Cup 2021/22 e Supercopa da Inglaterra 2022

O duelo entre Liverpool e Palace ficou marcado por uma dupla celebração. Além do título dos Reds na Premier League, os Eagles também puderam comemorar a conquista da FA Cup pela primeira vez em sua história. Os dois times trocaram guardas de honra antes de a bola rolar em Anfield.