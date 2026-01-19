Chelsea prepara oferta por zagueiro destaque da Ligue 1

O Chelsea agiu rapidamente no mercado de transferências de inverno para tentar resolver a crise que se instaurou em seu setor defensivo. De acordo com informações da Sky Sports News, o clube londrino abriu negociações formais com o Rennes para a contratação do zagueiro Jeremy Jacquet. A diretoria dos Blues busca um atleta capaz de assumir a titularidade imediatamente, visando preencher as lacunas deixadas por recentes problemas físicos no elenco principal.

A urgência do Chelsea é motivada por um cenário médico preocupante em Stamford Bridge. O jovem Levi Colwill, peça fundamental da defesa, não deve retornar para o restante da temporada devido a uma lesão no joelho em agosto. Para agravar a situação, Tosin Adarabioyo deixou o campo com dores na coxa durante o segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Brentford, no último sábado (17). Diante desse desfalque duplo, a contratação de um zagueiro pronto para jogar tornou-se prioridade.

Conexão com o treinador

O nome de Jeremy Jacquet é muito bem avaliado pelo novo treinador do Chelsea, Liam Rosenior. O técnico inglês teve a oportunidade de observar o defensor de perto durante sua passagem pelo futebol francês no comando do Strasbourg.

Em novembro, Jacquet atuou na vitória do Rennes por 4 a 1 sobre a antiga equipe de Rosenior, deixando uma impressão positiva que agora motiva o interesse dos londrinos. Atualmente, o zagueiro de 20 anos não foi relacionado para o jogo do Rennes contra o Le Havre, nesta segunda-feira, por estar suspenso.

No entanto, a operação financeira promete ser complexa. O Rennes está ciente da valorização de seu ativo e avalia o jovem defensor em até 65 milhões de euros. O clube francês não tem a necessidade imediata de vender, o que coloca o Chelsea em uma posição de ter que investir pesado se quiser garantir o reforço ainda nesta janela de transferências.

Alvo do Chelsea, Jeremy Jacquet é destaque do Rennes, da Ligue 1 (Foto: Reprodução/Instagram)

Alternativas no mercado

Caso as tratativas com o Rennes não avancem devido aos altos valores solicitados, o Chelsea mantém outros nomes em seu radar para a posição. Marcos Senesi, do Bournemouth, e Jacobo Ramon, do Como, são as principais alternativas analisadas pela direção. A situação de Senesi é monitorada com atenção, visto que o zagueiro argentino de 28 anos está em fim de contrato e poderia assinar com qualquer clube no verão.

Apesar da situação contratual favorável a longo prazo, tirar Senesi do Bournemouth em janeiro é considerado difícil. O clube do sul da Inglaterra reluta em liberar um de seus pilares defensivos no meio da temporada, sabendo que o jogador terá opções de se transferir para grandes clubes da Europa ao término de seu vínculo. Assim, o foco principal do Chelsea permanece, por ora, em tentar convencer o Rennes a liberar Jacquet.

Alvo do Chelsea, Marcos Senesi é zagueiro do Bournemouth (Foto: Divulgação/Bournemouth)

