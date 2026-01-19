Sem espaço no Chelsea, Sterling é procurado por gigante italiano

O Napoli iniciou conversas oficiais para tentar a contratação do atacante Raheem Sterling, atualmente do Chelsea, por meio de um contrato de empréstimo. De acordo com informações divulgadas pela "Sky Sports Itália" nesta segunda-feira (19), o clube da Serie A incluiu o experiente jogador inglês em sua lista de alvos prioritários para reforçar o elenco nesta janela de transferências.

A equipe napolitana é comandada por Antonio Conte, treinador com passagem vitoriosa pelo próprio Chelsea e profundo conhecimento da Premier League. A diretoria italiana avalia diversos nomes no mercado, mas a oportunidade de contar com Sterling surge devido à sua atual situação contratual e esportiva em Londres, onde perdeu espaço e treina separado do elenco principal.

Cenário no Chelsea

A "Sky Sports News" tem reportado que Sterling não faz mais parte dos planos do projeto esportivo do Chelsea e foi colocado na lista de transferíveis. O afastamento do jogador da dinâmica do time principal tornou sua saída uma prioridade para todas as partes envolvidas. Antonio Conte vê no atacante a experiência necessária para agregar qualidade ao ataque do Napoli na reta final da temporada italiana.

Antonio Conte no banco do Napoli (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

Preferência familiar

Apesar do interesse concreto do Napoli, a negociação enfrenta um obstáculo relacionado à vida pessoal do atleta. Raheem Sterling manifestou anteriormente o desejo de permanecer no sudeste da Inglaterra para não desestabilizar a rotina de sua família. Essa postura já havia sido adotada na janela de transferências do último verão, quando o jogador foi associado a clubes como West Ham e Crystal Palace.

Diante da preferência do jogador, o Fulham surge como uma alternativa que atenderia aos requisitos geográficos de Sterling. Acredita-se que o atacante veria com bons olhos uma transferência para o Craven Cottage ainda neste mês. No entanto, resta saber se o Fulham formalizará o interesse demonstrado no passado, deixando o futuro do jogador indefinido entre uma nova experiência na Itália sob o comando de Conte ou a permanência no futebol inglês.

Sterling em ação pelo Chelsea na temporada 2023/24 (Foto: GLYN KIRK / AFP)

