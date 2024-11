Bayern vence o PSG em jogo morno pela Champions League

O Bayern de Munique venceu o PSG por 1 a 0, em jogo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Com gol do zagueiro coreano Kim no primeiro tempo, os Bávaros somaram mais três pontos na tabela e chegaram a nove pontos na 11ª posição na classificação geral.

continua após a publicidade

➡️ Lewandowski faz história, e Barcelona vence o Brest pela Champions League

➡️ Após abrir três gols no placar, City leva empate e aprofunda crise na temporada

Bayern 1x0 PSG: como foi o jogo?

A disparidade entre os elencos não foi vista no gramado da Allianz Arena. Mesmo com mais poderio com relação ao PSG, o Bayern teve dificuldades para criar muitas chances de perigo em casa. O único gol da partida foi de Kim min-jae, após cobrança de escanteio e falha do goleiro Safonov.

continua após a publicidade

A frente no placar, o Bayern seguiu com posse de bola no jogo, mas não imprimiu um volume robusto de jogadas. Do outro lado, o jovem elenco do PSG chegava com perigo de forma esporádica e forçou Neuer a fazer três boas defesas.

Harry Kane, grande esperança de gols pela equipe de Vincent Kompany, teve noite apagada: a única finalização do britânico no jogo foi bloqueada. No geral, os donos de casa não tiveram grande noite ofensiva, mas garantiram o resultado por ter uma equipe mais experiente e entrosada em comparação aos parisienses.

continua após a publicidade

Enquanto os alemães respiraram por uma vaga no mata-mata na Champions League, os franceses ocupam a 25ª posição e precisarão de vitórias para voltar à briga pela próxima fase na competição.

Time do Bayern comemora vitória contra o PSG na Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

O que vem pela frente?

O Bayern volta a campo no próximo sábado (30), contra o Borussia Dortmund, na Bundesliga. Do outro lado, no mesmo dia, o PSG encara o Nantes.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional