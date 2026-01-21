Técnico do Barcelona sobre objetivos na Champions: 'Sonho de todos'

O técnico Hansi Flick voltou a reforçar a ambição do Barcelona na Champions League. Em entrevista coletiva concedida no Eden Arena, em Praga, antes do duelo contra o Slavia, o treinador alemão afirmou que conquistar a principal competição de clubes da Europa é um objetivo compartilhado por todos no clube.

Segundo Flick, disputar a Champions com a camisa do Barcelona naturalmente impõe metas altas, independentemente do momento da equipe na temporada.

– Quando se joga uma competição assim e pelo Barcelona, o objetivo é ganhar a Champions. É o sonho de todos. Estamos prontos para isso – afirmou o treinador.

Hansi Flick, técnico do Barcelona (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

– Isto é a Champions League. Em todos os jogos há pressão. Queremos vencer as duas partidas que restam e somar os seis pontos – disse Flick, ao projetar a reta final da fase.

Na análise do adversário, o alemão alertou para as características do Slavia Praga, sobretudo a intensidade defensiva e a pressão alta, fatores que exigirão atenção máxima do Barcelona.

– Eles têm uma boa defesa, pressionam muito e tiveram bastante tempo para preparar o jogo. Precisamos render bem para conseguir o resultado que queremos – completou.

Barcelona vive em fase instável

Flick também comentou o momento vivido pela equipe após os últimos compromissos. O treinador admitiu frustração com o desempenho recente, especialmente após a derrota fora de casa para a Real Sociedad, mas tratou o revés como parte do processo de evolução.

– Ficamos decepcionados com o jogo em Anoeta, isso é claro. Mas o futebol é assim. Preferimos perder dessa forma a jogar mal. Fazemos muitas coisas bem, mas precisamos melhorar – avaliou.

Apesar do resultado negativo, Flick demonstrou confiança no potencial do elenco, destacando a juventude do grupo e a margem para crescimento ao longo da temporada.

– Temos muito potencial para melhorar. É um time jovem e seguimos trabalhando para evoluir a cada partida – disse.

Saída de Ter Stegen e decisão do clube

Outro tema abordado na coletiva foi a saída do goleiro Ter Stegen, que não viajou com a delegação para Praga e teve sua transferência para o Girona confirmada. Flick explicou que a decisão faz parte do planejamento do clube e desejou sucesso ao jogador, ressaltando sua qualidade e importância ao longo dos anos no Barcelona.

– Ele nos informou pela manhã que iria para o Girona. É um grande goleiro. Para o futuro, tomamos outra decisão. Desejo tudo de bom a ele, porque é um goleiro fantástico. Espero que vá bem também no Mundial – declarou.

Além do goleiro, o técnico atualizou a situação de outros jogadores do elenco. Raphinha, segundo ele, treinou normalmente e tem boas chances de atuar, enquanto Pedri não apresentou problemas físicos após o último jogo e segue como peça importante no meio-campo.

