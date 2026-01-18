O Barcelona confirmou, neste domingo (18), que não contará com Raphinha para o compromisso diante da Real Sociedad, válido pela 20ª rodada de La Liga. O atacante brasileiro, que tem sido uma das principais figuras da equipe na atual temporada, ficou fora da lista de relacionados e sequer viajou para San Sebastián.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O comunicado médico oficial do clube atribui a ausência a uma pancada na coxa direita sofrida durante a vitória na Copa do Rei contra o Racing de Santander, mas a decisão da comissão técnica vai além de um simples trauma de jogo.

continua após a publicidade

Olho na Champions e precaução

A gestão física de Raphinha tornou-se uma prioridade absoluta nos bastidores do Barça. O jogador de 29 anos vinha lidando com desconfortos na região adutora desde o início do ano, chegando ao ponto de atuar sob efeito de infiltrações na final da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid, partida na qual foi eleito o melhor em campo.

Diante de um calendário congestionado e do histórico recente de lesões musculares que já tiraram o atleta de combate por dois meses nesta temporada, o técnico Hansi Flick optou pela cautela máxima para evitar uma recaída mais grave.

continua após a publicidade

Raphinha comemora gol marcado em Barcelona x Real Madrid (Foto: Fadel SENNA / AFP)

👉 Aposte em jogos do Barcelona em La Liga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A preservação do camisa 11 também é estratégica visando o cenário continental. Na próxima quarta-feira (21), o Barcelona tem um confronto decisivo contra o Slavia Praga pela Liga dos Campeões, e a presença de Raphinha — autor de 11 gols e 5 assistências em 18 jogos — é considerada vital para as pretensões europeias do clube.

Sem o brasileiro em campo na Reale Arena, a tendência é que o inglês Marcus Rashford assuma a titularidade na ponta esquerda, com Dani Olmo surgindo como uma alternativa tática caso o treinador opte por um meio-campo mais preenchido.

Hansi Flick em treino do Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

➡️ Quer comprar ingressos da LaLiga? Então não perca tempo. Acesse o Hello Tickets e garanta já o seu!

Retornos e movimentações de mercado

A lista de convocados para o duelo deste domingo traz outras novidades importantes além da baixa de Raphinha. O meio-campista holandês Frenkie de Jong voltou ao grupo após cumprir suspensão automática decorrente de sua expulsão na final da Supercopa. Por outro lado, o departamento médico continua cheio, com Gavi e Christensen ainda indisponíveis devido a lesões de longa duração no joelho, desfalcando as opções defensivas e de meio-campo do treinador alemão.

O mercado de transferências também influenciou diretamente a composição da delegação que viajou ao País Basco. O jovem da base, Dro, foi excluído da lista, pois está em fase final de negociação para se transferir ao Paris Saint-Germain. Em contrapartida, o goleiro Marc-André ter Stegen foi relacionado e viajou com a equipe, apesar das intensas especulações e notícias que dão como certa sua transferência iminente para o Girona, rival catalão.

Jogadores do Barcelona comemoram gol marcado sobre o Villarreal, por La Liga (Foto: Jose JORDAN / AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.