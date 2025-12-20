A divulgação da seleção masculina da temporada no prêmio Fifa The Best 2025, realizada nesta terça-feira (16), no Catar, gerou forte repercussão no mundo do futebol — especialmente pela ausência de Raphinha, destaque do Barcelona e titular da Seleção Brasileira. A decisão da Fifa provocou críticas duras de torcedores, ex-jogadores e até de integrantes do próprio meio técnico europeu.

Um dos posicionamentos mais contundentes veio de Hansi Flick, técnico do Barcelona. O treinador alemão demonstrou indignação ao comentar a exclusão do atacante brasileiro do time ideal da temporada. Para Flick, a decisão não se sustenta diante do desempenho do jogador, principalmente na Champions League.

Na avaliação do comandante blaugrana, Raphinha foi simplesmente o artilheiro da principal competição de clubes da Europa, além de exercer um impacto decisivo no funcionamento coletivo da equipe. Flick classificou a seleção divulgada pela Fifa como incoerente e afirmou ter dificuldade em acreditar que um atleta com tamanha influência técnica e estatística tenha ficado fora dos 11 melhores do mundo.

— É uma piada séria. Não acredito que ele não esteja lá — disse o alemão.

Lamine Yamal e Raphinha comemoram gol marcado pelo Barcelona sobre o Como (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Torcedores se revoltaram com ausência de Raphinha

Ao lado de Lamine Yamal, o atacante brasileiro foi o principal destaque do Barcelona na última temporada, sendo responsável por 34 gols e 22 assistências, em 57 jogos disputados. No entanto, após a divulgação da seleção masculina da temporada 2024/25, Raphinha acabou sobrando entre os 11 melhores do mundo.

Após a divulgação, os torcedores questionaram a decisão da Fifa. Os dois nomes que mais geraram revolta entre os internautas foram Jude Bellingham, do Real Madrid, e Cole Palmer, do Chelsea. Segundo um dos internautas, Raphinha foi injustiçado nesta premiação.

