Guardiola deixa recado sobre sua saída: 'Tem que estar preparado'
Treinador espanhol tem contrato com o Manchester City até 2027
Pep Guardiola voltou a agitar o noticiário ao falar abertamente sobre o próprio futuro no Manchester City. Em entrevista recente, o treinador espanhol refletiu sobre a possibilidade de deixar o clube em algum momento e afirmou que a diretoria precisa estar preparada para o dia em que seu ciclo chegar ao fim — ainda que garanta não pensar em sair agora.
No comando dos Citizens desde 2016, Guardiola adotou um tom descontraído, mas direto, ao comentar o assunto. Segundo ele, o City deve sempre olhar adiante e planejar o futuro, independentemente de sua permanência.
— O clube tem que estar preparado para o próximo treinador — afirmou.
O técnico catalão brincou com a própria personalidade ao falar sobre mudanças repentinas. Disse ser "um tipo raro" e admitiu que, em teoria, poderia acordar um dia decidido a ir embora, usando até uma despedida bem-humorada: "Ciao, ciao!".
Apesar disso, Guardiola tratou de esfriar qualquer especulação imediata. O espanhol reforçou que não existe, neste momento, a intenção de deixar o cargo e que sua declaração não deve ser interpretada como um anúncio de saída iminente. Ainda assim, reconheceu que suas palavras têm peso e repercutem fortemente em Manchester.
Maresca fala sobre a possibilidade de substituir Guardiola
Segundo o portal inglês "The Athletic", a principal alternativa considerada parte de um rival direto, o Chelsea, e atende pelo nome de Enzo Maresca. O treinador dos Blues, entretanto, fez questão de se manifestar publicamente assim que o tema ganhou repercussão.
Em entrevista coletiva, o técnico minimizou a informação e afirmou estar focado exclusivamente no comando do clube londrino, com o qual mantém contrato válido por mais três anos. Maresca tratou de encerrar rapidamente o tema e solicitou atenção total à partida contra o Newcastle, marcada para este sábado (20), fora de casa, às 9h30 (de Brasília), válida pela 17ª rodada da Premier League.
— Isso não me afeta porque sei que é 100% especulação e não tenho tempo para essas coisas. Tenho contrato aqui até 2029. [...] Meu foco está apenas neste clube e tenho orgulho de estar aqui — disse o comandante.
