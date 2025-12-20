menu hamburguer
Guardiola deixa recado sobre sua saída: 'Tem que estar preparado'

Treinador espanhol tem contrato com o Manchester City até 2027

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 20/12/2025
10:24
Atualizado há 2 minutos
Pep Guardiola, técnico do Manchester City (Foto: Adrian Dennis / AFP)
imagem cameraPep Guardiola, técnico do Manchester City (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Pep Guardiola voltou a agitar o noticiário ao falar abertamente sobre o próprio futuro no Manchester City. Em entrevista recente, o treinador espanhol refletiu sobre a possibilidade de deixar o clube em algum momento e afirmou que a diretoria precisa estar preparada para o dia em que seu ciclo chegar ao fim — ainda que garanta não pensar em sair agora.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No comando dos Citizens desde 2016, Guardiola adotou um tom descontraído, mas direto, ao comentar o assunto. Segundo ele, o City deve sempre olhar adiante e planejar o futuro, independentemente de sua permanência.

— O clube tem que estar preparado para o próximo treinador — afirmou.

O técnico catalão brincou com a própria personalidade ao falar sobre mudanças repentinas. Disse ser "um tipo raro" e admitiu que, em teoria, poderia acordar um dia decidido a ir embora, usando até uma despedida bem-humorada: "Ciao, ciao!".

Apesar disso, Guardiola tratou de esfriar qualquer especulação imediata. O espanhol reforçou que não existe, neste momento, a intenção de deixar o cargo e que sua declaração não deve ser interpretada como um anúncio de saída iminente. Ainda assim, reconheceu que suas palavras têm peso e repercutem fortemente em Manchester.

Pep Guardiola antes de Monaco x Manchester City (Foto: Frederic Dides / AFP)
Pep Guardiola antes de Monaco x Manchester City, na Champions League (Foto: Frederic Dides / AFP)

Maresca fala sobre a possibilidade de substituir Guardiola

Segundo o portal inglês "The Athletic", a principal alternativa considerada parte de um rival direto, o Chelsea, e atende pelo nome de Enzo Maresca. O treinador dos Blues, entretanto, fez questão de se manifestar publicamente assim que o tema ganhou repercussão.

Em entrevista coletiva, o técnico minimizou a informação e afirmou estar focado exclusivamente no comando do clube londrino, com o qual mantém contrato válido por mais três anos. Maresca tratou de encerrar rapidamente o tema e solicitou atenção total à partida contra o Newcastle, marcada para este sábado (20), fora de casa, às 9h30 (de Brasília), válida pela 17ª rodada da Premier League.

— Isso não me afeta porque sei que é 100% especulação e não tenho tempo para essas coisas. Tenho contrato aqui até 2029. [...] Meu foco está apenas neste clube e tenho orgulho de estar aqui — disse o comandante.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
