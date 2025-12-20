Torcedores pedem Estêvão após atuação desastrosa do Chelsea: 'Volta'

Após um primeiro tempo apagado do Chelsea contra o Newcastle, em que os Blues foram para o intervalo perdendo por 2 a 0, a torcida londrina não perdeu tempo e passou a pedir, nas redes sociais, a entrada de Estêvão.

O atacante brasileiro, no entanto, não foi relacionado por Enzo Maresca para a partida em razão de um problema muscular. Ainda assim, as manifestações dos torcedores evidenciam o carinho dos ingleses pelo jogador e o impacto imediato que ele causou desde sua chegada ao clube.

O Chelsea foi para o intervalo em desvantagem após sofrer dois gols do alemão Nick Woltemade.

Nick Woltemade marcou dois gols na partida entre Newcastle e Chelsea (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Torcida do Chelsea lamenta ausência de Estêvão

Maresca havia confirmado ausência

Em nota divulgada no site oficial, o Chelsea, em aspa do treinador Enzo Maresca, anunciou que Estêvão sofreu uma lesão muscular leve, e que o tiraria do compromisso contra o Newcastle, mas que ele pode voltar na rodada seguinte, diante do Aston Villa.

— Estêvão tem um pequeno problema muscular, uma lesão leve. Ele não estará disponível para o jogo contra o Newcastle, mas veremos como será no próximo. Acho que ele poderá estar disponível para o próximo jogo — afirmou Maresca no comunicado.

