Vini Jr. terá um desafio especial no Real Madrid; entenda
Brasileiro tem retrospecto ruim contra o Rayo Vallecano e enfrentará o jogador mais rápido de La Liga neste domingo
Pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid enfrentará o Rayo Vallecano fora de casa, neste domingo (9), pela 12ª rodada, e Vinicius Jr. terá um desafio especial pela frente. A equipe adversária é uma verdadeira "pedra no sapato" do craque brasileiro: ele marcou apenas um gol nos oito jogos que disputou contra o time de Vallecas. Para piorar, seu marcador direto será o romeno Andrei Ratiu, considerado o jogador mais rápido da competição.
O histórico ruim de Vinícius Jr. contra o Rayo
Os números mostram que o Rayo Vallecano é uma das defesas que mais consegue neutralizar Vini Jr. na Espanha. Em oito confrontos, o brasileiro marcou apenas um gol e já acumula quatro cartões amarelos. Jogando no estádio do rival, em Vallecas, o retrospecto é ainda pior: Vini nunca conseguiu balançar as redes.
O principal desafio será o confronto direto com o lateral-direito Andrei Ratiu. Segundo um estudo recente da Gradient Sports, o romeno é o jogador mais rápido das cinco grandes ligas europeias, atingindo uma velocidade máxima de 34,7 km/h. Ele supera por pouco o próprio Vini Jr., que aparece na lista com 34,4 km/h.
O duelo entre os dois já é famoso na Espanha. Em um empate por 0 a 0 em 2023, Ratiu ganhou notoriedade ao segurar o brasileiro e ser flagrado pelas câmeras comemorando o resultado com a frase: "Vini não me pega" ("No me coge el Vini").
Para completar o cenário desafiador, Vini Jr. também tenta encerrar um jejum pessoal. O atacante não marca um gol pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol desde o dia 10 de outubro, quando fez dois na vitória sobre o Villarreal.
