Richarlison marca no fim, mas United empata com Tottenham nos acréscimos

Com show de gols nos minutos finais, Tottenham e Manchester United empataram por 2 a 2, pela 11ª rodada da Premier League. A partida foi realizada neste sábado (8), às 09h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspurs Stadium, em Londres (ING). Os gols foram marcados por Bryan Mbeumo e De Ligt, aos Red Devils, enquanto Mathys Tel e Richarlison fizeram para os Spurs.

Com o resultado, o Tottenham subiu para a terceira colocação na tabela do Campeonato Inglês, com 18 pontos, sete a menos que o líder Arsenal. Por outro lado, o United, que assumia a vice-liderança, despencou para a sétima posição, com 18.

Como foi Tottenham x Manchester United?

O confronto começou com o Manchester United controlando a posse de bola nos instantes iniciais. No entanto, o Tottenham rapidamente ajustou-se e conseguiu dividir o domínio das ações. Os primeiros 20 minutos da etapa inicial foram caracterizados por um jogo muito travado.

Ambas as equipes conseguiram criar oportunidades, com destaque para Richarlison e Brennan Johnson pelo Tottenham, mas nenhuma delas se configurou como uma chance clara e decisiva de abrir o placar. Porém, a situação mudou aos 31 minutos, quando o United conseguiu sair na frente. Após os Spurs tentarem afastar a bola da área, os Red Devils pressionaram e recuperaram a posse. Em seguida, Diallo fez o levantamento e Mbeumo finalizou de cabeça para balançar as redes.

Até o fim do primeiro tempo nenhuma das equipes criou mais chances de perigo. Na volta do intervalo, o Tottenham iniciou os trabalhos no campo de ataque, com o United explorando os erros para contratar. Com a crescida dos Spurs, quem mais sofreu foi o goleiro Lammens, evitando o empate.

Richarlison marca nos acréscimos, mas Manchester United empata com Tottenham por 2 a 2 pela Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

O jogo continuou pegado no meio-campo, mas quem tinha o controle era o Tottenham, que buscava o gol a todo momento. Aos 16 minutos da etapa complementar, os Spurs empataram, mas a arbitragem pegou impedimento de Brennan Johnson após toque de Richarlison.

Pressionando desde o início e vendo o empate próximo, o Tottenham conseguiu igualar. Em contra-ataque puxado por Odobert, Udogie recebeu e cruzou para Mathys Tel deixar em 1 a 1.

A partir daí, foi com gostinho brasileiro: de virada, nos acréscimos do jogo, Richarlison marcou após sobra e desvio na entrada da área. Porém, em roteiro de cinema, o Manchester United buscou o empate. Após cobrança de escanteio, De Ligt sozinho na segunda trave, cabeceou e deixou tudo igual.

O que vem por aí?

Após a pausa da Data Fifa, o Tottenham encara o Arsenal no dérbi do norte de Londres, no dia 23 de novembro, às 13h30 (de Brasília). Do outro lado, no dia 24, o Manchester United recebe o Everton às 17h. Ambos os confrontos são válidos pela 12ª rodada da Premier League.

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham 2x2 Manchester United

11ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 8 de novembro, às 09h30 (de Brasília)

📍 Local: Tottenham Hotspurs Stadium, em Londres (ING)

🕴️Arbitragem: Samuel Barrott

🚩 Assistentes: Timothy Wood, Nick Greenhalgh e Robert Jones (quarto árbitro)

📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Tony Harrington (AVAR)

🥅 Gols: Bryan Mbeumo (MUN 31'/1ºT, 0-1); Mathys Tel (TOT 38'/2ºT, 1-1); Richarlison (TOT 45'+1/2ºT, 1-2); De Ligt (MUN 45'+6/2ºT, 2-2)

🟨 Cartões amarelos: Brennan Johnson, Cristian Romero, João Palhinha e Kevin Danso (TOT); De Ligt (MUN)

🟥 Cartões vermelhos: -

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Romero, Mick van de Ven e Djed Spence; João Palhinha e Pape Mata Sarr; Brennan Johnson, Wilson Odobert e Richarlison; Kolo Muani.

Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)

Senne Lammens; Luke Shaw, Matthijs de Ligt e Harry Maguire; Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu; Amad Diallo, Bryan Mbeumo e Matheus Cunha.

